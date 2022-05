Pasajero intentó manejar bus del SITP ante la negativa del conductor de arrancarlo

Este lunes a través de las redes sociales, un ciudadano que estaba abordando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP denunció un particular suceso en Bogotá.

Al parecer, el conductor del vehículo había llegado para recoger a los pasajeros que se habían quedado sin transporte, luego de que este se varara, sin embargo el chofer le aseguró a los pasajeros que uno a uno iban subiendo, que su turno aún no había empezado y por ello no iba a arrancar.

“Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Usted porqué no entra a trabajar a las cuatro de la mañana. Quéjense con TransMilenio para que manden más carros”, dijo el hombre en un video grabado por una mujer.

La discusión continuo a tal punto que las palabras subieron de tono y la intolerancia también, pues uno de los pasajeros, ante los comentarios del conductor, se levantó de su silla y le pedía que pelearan físicamente. “¡Siéntese!”. “Venga y me sienta, viejo hijue…”. A lo que los demás viajeros ante la posible disputa comentaban: “No vale la pena, él es el grosero”.

Ante este suceso, el conductor del SITP decide ponerse su chaqueta y bajarse del vehículo. No sin antes decirle a un joven, que se acercó al volante del bus con la intención de aparentemente conducir, “hágale, como es facilito, maneje… Eso es secuestro. Yo voy a esperar a la Policía”.

Finalmente en la denuncia, cuentan que tuvieron que esperar más tiempo a que llegara otro bus, mientras, el que manejaba el funcionario, se quedó en el lugar. El ciudadano que quedó grabado con al parecer el propósito de manejarlo, no lo hizo. Asimismo, aparentemente, la Policía llegó hasta el transporte para conocer lo que había sucedido.

Te puede interesar: Abren investigación para esclarecer abuso sexual a mujer tras bajar de SITP en Bogotá