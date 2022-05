Denuncian que el ICETEX reportó como deudor a joven que debía 53 centavos

A través de las redes sociales se conoció el caso del joven Andrés Silva, quien reveló que el ICETEX lo reportó ante las centrales de riesgo porque les adeuda por un mes 53 centavos, medio peso colombiano, lo que no existe como moneda física posible de pagar.

“ICETEX me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser?”, fue el cuestionamiento con el que empezó a contar su historia a través de Twitter.

Según reveló Andrés, deseando cancelar toda la deuda del préstamo adquirido para poder adelantar sus estudios, esperó un desembolso de un dinero que tenía ahorrado y se le pasó la fecha de pago, por lo que sabía que tendría que comunicarse con la entidad para poder saber si había algún pago adicional. “Cuando me comuniqué, me dijeron: la cuenta está al día, no hay saldo en mora”.

Sin embargo, desconfió de la información recibida y se encontró con que en su estado de cuenta le aparecía que debía algo más de 3000 pesos, dijo que pagó el recibo y se olvidó del asunto.

“Ignorante en cuestiones de créditos, hoy (2 de mayo 2022) me dio por llamar al ICETEX para pedir un paz y salvo y extinguir mi relación con esa entidad. Me cuentan que el recibo del 5 de marzo tenía 53 centavos de cola que todavía se adeudan. Al 30 de abril tendré 50 días de mora por medio peso”, explicó.

Andrés asegura que “no me llamaron a cobrar, pero el sistema reporta automáticamente que hay sumas que se adeudan, así sean tan ridículas como la mía” y agregó que: “Pero me dijeron que solo puedo pagar desde $1.000 por PSE o que ME PUEDO ACERCAR A UNA OFICINA para que me AUTORICEN pagar $50 en un banco, aunque eso sigue siendo casi 100 veces lo que les adeudo. Es que la cifra es ridícula, de verdad”.

El caso ha generado indignación y todo tipo de reacciones en los ciudadanos, ya que Andrés debió para 1000 pesos para poder saldar una deuda por y que el dinero que sobra se lo quedan, como se diría popularmente, por derecha.

Ante la queja y la gran cantidad de personas a favor del caso, el ICETEX le respondió que habían revisado en las centrales de riesgo y que no presentaba ningún reporte.

“Hoy hemos confirmado en las centrales de información financiera y evidenciamos que no tienes ningún tipo de reporte negativo, mucho menos de parte de Icetex, entidad que te permitió alcanzar el nivel de formación profesional que hoy tienes”, indicó la entidad.