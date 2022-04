Joven denunció que fue golpeada y abusada sexualmente en el baño de un centro comercial

En las redes sociales se conoció el caso de una joven que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un desconocido dentro de un baño de un centro comercial. Según el relato, el hecho sucedió el pasado 18 de abril a las 11:00 a.m. cuando ingresó al servicio sanitario del primer piso.

“El día lunes 18 de abril a las 11:00 a.m. ingresé al centro comercial Mayorca, ubicado en Sabaneta, etapa 1 exactamente a los baños del primer piso, donde fui golpeada y abusada sexualmente por un desconocido. Me encontraron a eso de la 1 de la tarde en muy malas condiciones”, relata la joven a través de una publicación en Instagram.

La víctima dice que recibió un fuerte golpe en la cabeza, en la cara y en todo el cuerpo. Además que tenía la ropa mal puesta.

Cuando el personal del centro comercial la atendió, le hicieron varias preguntas de lo que había sucedido, contactaron a su familia y luego la trasladaron a la Clínica Las Vegas.

“El miércoles 20 de abril me dirigí al Caivas, Centro de Atención Integral a Víctimas de abuso sexual, donde realicé la denuncia respectiva (...) 10 días después todo sigue igual, no he podido volver a realizar mis actividades con total normalidad, porque tengo miedo de que me pase una ve más, porque ya con esta es la tercera vez que me ocurre y nunca ha pasada de la denuncia y la activación del código fucsia”, indicó.

Además, destacó que “no estaba de noche, no vestía de forma inadecuada, no estaba en una fiesta, no estaba en una fiesta ni mucho menos tenía droga en mi cuerpo, solo me dirigía a realizar mis labores como cualquier otra persona”.

Lo que más le ha indignado es que el Centro Comercial le ha indicado que “solo le muestran los videos a las autoridades competentes. Mi incapacidad termina y vuelvo a trabajar el lunes, 2 de mayo, y si me pasa algo, ¿Quién responde? ¿Cómo voy a saber si estoy segura sabiendo que no he podido ver los videos donde posiblemente se muestre el culpable (...) Si salgo y no vuelvo ya saben quien pudo haber hecho algo para evitarlo y por lo contrario, para mantener el nombre en limpio, decidió callar todo”, sentenció.

La respuesta del Centro Comercial

El establecimiento publicó a través de sus historias un comunicado en el que rechazó “cualquier acto que atente contra la seguridad, integridad y dignidad de nuestros visitantes”. Además, indicó que se encuentra prestando toda la colaboración posible que ha sido requerida por las autoridades.

“Invitamos a toda nuestra comunidad a esperar el resultado de las investigaciones oficiales, evitando difundir conjeturas e información imprecisa que solo vulnera los derechos de los afectados”, indicó a través del documento.

Por ahora, se espera que sean las autoridades las que le den celeridad a esta denuncia y se pueda establecer lo que sucedió ese 18 de abril en los baños del establecimiento comercial.