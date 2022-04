Empezó el retiro de la espuma contaminante que afecta a habitantes de Mosquera

Este martes se conocieron a través de fotografías, una espuma blanca y gigante que vuela y pasa por entre las calles del barrio Los Puentes, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) y que a primera vista puede parecer inofensiva, pero residentes de la zona aseguran estar afectados por este fenómeno ambiental. “Este problema lo tenemos hace muchos años. Lo que pasa es que cuando llega el invierno se nos crece esto, pero nadie nos escucha a nosotros”, dijo para AFP Flor Alba Rodríguez, habitante del sector.

Esta espuma que tiene un mal olor y que emana del Río Basillas, dónde llegan aguas residuales de Bogotá, ha generado problemas en la salud respiratoria de quienes por años han tenido que convivir, sin que nadie, dicen, les de una solución.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que la espuma obedece a la gran cantidad de detergentes y demás sustancias químicas, mezcladas con las altas cargas de materia orgánica que llegan a la fuente hídrica. “Por estos días las precipitaciones han sido intensas y con ello aumenta la turbulencia en la fuente hídrica y eso produce que se genere la espuma. Es como cuando vertimos detergente a la lavadora y entre más se agita más espuma hace”, aseguró Edwin García, director del Laboratorio Ambiental de la CAR.

Sin embargo, quienes residen en este municipio, aseguran que la espuma generada no solo es producto de ingredientes como el jabón, si no a residuos corrosivos.

Para Sergio Valero, Dir. de Gestión del Riesgo en Mosquera, este evento es a raíz de la contaminación. “Esto es producto de la mala disposición de los residuos. En este caso (el río) recoge materiales, animales muertos, residuos basura, grasas y detergentes. Esto genera toda esta contaminación reflejada en la espuma”.

Respecto al estado de salud de los vecinos, Gian Gerometta, alcalde de Mosquera, indicó que la Secretaría de Salud realizó una caracterización de atención primaria, valoración médica a las personas y una jornada de vacunación de esquema regular: “El equipo encontró que no hay afectaciones en la población que estén relacionadas con esta problemática ambiental”.

Gobernador de Cundinamarca anunció el retiro de la espuma

Nicolás García, gobernador del departamento informó “que avanzan las obras del retiro del buchón (material vegetal) con la maquinaria para poder permitir el paso de esta espuma y se le están realizando análisis para garantizar que no tenga ningún efecto en la comunidad. Asimismo, el laboratorio de la CAR está evaluando un producto que permita disolverla. Y cómo solución estructural adjudicamos la licitación por $130 mil millones a la recuperación no solo de esta zona, si no de la laguna de La Herrera”.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) hizo un llamado al sector empresarial y a la comunidad en general para implementar las medidas necesarias tendientes a controlar y reducir los vertimientos.

“Este tipo de eventos nos muestra el gran daño que le hacemos al planeta, especialmente al agua, con el uso irracional de detergentes. Todas estas sustancias llegan a los ríos y estas son las consecuencias”.

Por su parte, el alcalde de Mosquera hizo un llamado a las autoridades ambientales: “Reiteramos nuestro llamado para que las autoridades ambientales regionales también atiendan la emergencia y para que los territorios de la cuenca alta del Río Balsillas realicen los procesos adecuados de descontaminación de las aguas residuales”.