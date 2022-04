“La marcha será infiltrada para afectar elecciones”: Daniel Quintero

Durante este 28 de abril se conmemora un año desde que se desató el estallido social nacional, conocido como Paro Nacional. Precisamente, ante la convocatoria de manifestaciones en diversas ciudades del país, el alcalde de Medellín Daniel Quintero trinó un polémico mensaje que rápidamente escaló en redes sociales.

Puede leer: “Información de inteligencia señala que personas relacionadas con la Primera Línea realizarán acciones violentas”: Mindefensa

Según el mandatario paisa, no se debe salir a marchar porque es una trampa. Puntualmente, Quintero escribió: “Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa”.

Ante su publicación, que no es la única que circula en las plataformas digitales con este sentido, varios internautas se pronunciaron. Entre los comentarios se puede leer: “NO salir, es una trampa del uribismo que siempre son los que causan desmanes con sus infiltrados”; “Siempre son infiltradas... por los policías que se disfrazan de civiles para hostigar y calentar los ánimos”.

Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 28, 2022

¿Qué dicen desde el comité del Paro Nacional?

Los miembros del Comité del Paro aseguraron que ellos no tienen agendada ninguna actividad de calle el día 28 de abril y que solo realizarán un Facebook Live.

En esa misma línea, el congresista Wilson Arias, relacionó las convocatorias con un posible montaje para afectar las elecciones presidenciales. “Para hoy no hay convocada ninguna marcha ni desde el Comité del Paro, ni centrales, ni congresistas. Cualquier acto violento y desmanes será la acción de una estrategia criminal de la derecha para acusar a Gustavo Petro y afectar elecciones”, dijo en Twitter.