Se reportan manifestaciones en Bogotá: siga los bloqueos y desvíos

Si bien las convocatorias masivas de manifestaciones están convocadas para mañana jueves 28 de abril por la conmemoración de un año del Paro Nacional del 2021, este miércoles 27 de abril se llevan a cabo manifestaciones en varios puntos de la capital.

Le contamos cuáles son los puntos de la ciudad en los que actualmente se llevan a cabo manifestaciones, que han terminado complicando la movilidad en en la capital. Más temprano, comunidades indígenas y estudiantes se ubicaron sobre la Calle 72 a la altura de la Universidad Pedagógica.

De igual manera, se plantó una manifestación en el punto de la Calle 26 a la altura de la estación Ciudad Universitaria, por lo cual los buses del servicio troncal de TransMilenio han tenido que hacer retornos en la operación.

La Carrera Séptima también ha terminado afectada en flujo vehicular, pues la manifestación de la Minga Indígena, que llegó a la capital para las movilizaciones de este 28 de abril. La caravana de esta organización avanza por esta vía hacia el norte. El sistema de transporte de TransMilenio reportó que se pudo recuperar la normalidad operativa en el sentido norte-sur, pero en el sentido sur-norte la movilidad los servicios duales del sistema continúan haciendo desvíos.

Además, en la Carrera 68 con Calle 64 C, con un aforo de 100 personas del ICBF, se registra un plantón por inconformidades a causa de la carga laboral que reciben. La manifestación bloquea el curso natural de la movilidad en este sector.

Cabe mencionar que mañana jueves 28 de mayo están convocadas varias movilizaciones, que contarán con actos culturales, simbólicos, plantones, etc. que tienen como objetivo celebrar un año de las manifestaciones del Paro Nacional.

5:15pm

La Minga llega al Parque Nacional.

5:00pm

Frente a la Universidad pedagógica hay cerca de 50 personas bloqueando la vía sobre el corredor de las calle 72.

4:20pm

Se presentan enfrentamientos entre manifestantes y ESMAD en la calle 26, entrada de la Universidad Nacional.

4:00pm

Calle 72: se normaliza el servicio de buses duales por la Carrera Séptima en ambos sentidos. A la hora el Sistema opera sin novedades relacionadas con manifestaciones

