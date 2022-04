Denuncian que médica le mintió a mujer para que no abortara en Santander

El pasado lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional votó con mayorías a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Sin embargo, tras más de dos meses de la decisión de esta alta instancia, varias denuncias se han conocido, como antes se ha presentado, denuncias de mujeres que no han podido acceder a este derecho.

Una nueva denuncia fue revelada por la Fundación Jacarandas, dedicada a la lucha por derecho al aborto libre y una vida sin acoso sexual de las mujeres en el país. Esta vez, la voz de una mujer, que proviene del municipio de San Gil, en el departamento del Putumayo, acusa a una médica de frustrar su derecho al aborto con mentiras.

Al parecer, y según la denuncia de Jacarandas, la mujer pidió el aborto al Hospital Regional de San Gil ESE, pero la médica que la atendió habría comenzado a presionarla con mentiras para cambiar su decisión.

En primer lugar, la Fundación señaló que la médica le dijo que “solo podía abortar si luego se hacía una operación para no tener hijos”, lo cual no es cierto. Además, “le dijo que si alguna vez quería tener hijos no tenía derecho a abortar ahora”, lo que tampoco resulta cierto.

Otra de las afirmaciones de la médica que la denuncia expone es que “solo las mujeres que han sufrido violación pueden acceder al aborto”. Esto último también es falso, puesto que la Corte Constitucional, en la reciente decisión despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación para todas las mujeres y personas gestantes.

A parte de esto, Jacarandas expuso con indignación que a la mujer no le habrían brindado la ruta de atención correcta para el aborto, sino que la direccionaron hacia la ruta de maternidad.

Por estos hechos, el Colectivo Popular Guane habría hecho una denuncia pública mediante redes sociales, a la cual la médica habría respondido públicamente con información que era de carácter confidencial. Insomnio, pánico y un serio deterioro en su salud mental, fueron los efectos provocados en la mujer luego de que se hubiese presentado este caso, luego del cual tuvo que viajar a la ciudad de Bucaramanga para poder hacer el aborto de forma segura.

“Presentamos una queja ante la Superintendencia de Salud y vamos a iniciar otras acciones legales para lograr que casos como este no se vuelvan a repetir. Abortar es un derecho”, concluyó la fundación, medio de comunicación y colectivo.

Con estos antecedentes, la fundación hizo un llamado a que haya garantías para que el derecho al aborto se haga de forma segura, libre y sin presiones. De igual manera, puso a disposición la línea Jacarandas +573145929359, en donde se brinda acompañamiento gratis con respecto a este tema.

