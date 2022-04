Covid-19: le explicamos qué medidas cambian en Colombia a partir del 1 de mayo

El Gobierno Nacional anunció la extensión de la emergencia sanitaria en el país hasta el próximo 30 de junio, además de la flexibilización de algunas medidas como el uso del tapabocas y la exigencia del carné de vacunación.

El anuncio se dio por medio de una alocución del mandatario en la mañana de este lunes 25 de abril, en la cual el presidente argumentó que tras las evaluaciones epidemiológicas del Ministerio de Salud se decidió extender la emergencia sanitaria, pero las medidas de bioseguridad ahora serán más flexibles.

El máximo mandatario expuso la solidez del Plan de Vacunación Nacional, el cual, según los resultados hasta el momento, ya avanza hasta llegar a más del 83% de los colombianos y colombianas con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19 y hasta el casi 70% de todo el territorio nacional con aplicación de segundas dosis.

También le puede interesar: Reportes diarios de covid de Minsalud se acabarán

Eliminación del tapabocas en espacios cerrados

En primer lugar, como medida más importante, el presidente anunció que ya no se hará exigencia del uso del tapabocas en espacios cerrados, sumándose a la eliminación ya anunciada en espacios abiertos. La exigencia del tapabocas se eliminará con excepciones como los centros de atención en salud, los hogares geriátricos, el transporte en general y los espacios cerrados en instalaciones educativas.

De igual manera, el presidente anunció que solo los municipios y distritos del país que cumplan con el porcentaje de vacunación con dos dosis por encima del 70% y 40% con dosis de refuerzo podrán eliminar esta medida de bioseguridad contra la Covid-19.

En escenarios como cines o centros comerciales, como en el resto de los eventos masivos, el uso del tapabocas se elimina tanto en adultos como niños. “Se elimina en todos los espacios como restaurantes”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Además, el uso del tapabocas en los servicios de transporte masivos de las diferentes ciudades colombianas se mantiene, así mismo como en los vuelos y en los cruceros.

“Debemos entrar en una lógica de un uso inteligente y racional del tapabocas”, detalló el funcionario, haciendo énfasis en que el tapabocas llegó para quedarse, especialmente como una medida de prevención ante una enfermedad respiratoria.

Ya no se exigirá carné de vacunación en eventos

La exigencia del carné de vacunación será eliminada desde el próximo 1 de mayo en el territorio nacional para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Por tanto, el carné ya no será necesario para el ingreso a bares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos y eventos masivos. Esta medida, que estaba establecida mediante el Decreto 1615 de 2021 será derogada por el Gobierno Nacional, de acuerdo al anuncio del presidente Iván Duque.

También le puede interesar: Ya no se exigirá el carné de vacunación contra Covid-19 en eventos: Gobierno

Ingreso de viajeros al país

En lo que respecta a la solicitud del carné de vacunación para los vuelos provenientes hacia Colombia, el ministro indicó que se sigue exigiendo las dos dosis, es decir, el esquema completo de vacunación. Sin embargo, el ministro acotó que se permitirá el ingreso con solo una dosis de vacuna, siempre y cuando se presente una prueba PCR con anticipación mayor a 72 horas o antígeno con anticipación no mayor a 48 horas.

“Y también a las personas que no se han vacunado, pueden entrar con prueba PCR o antígeno”, dijo, y explicó que en tal sentido si una persona llega a Colombia y no se ha vacunado, o tiene una sola dosis, puede presentar prueba de PCR o antígeno. Además, el ministro anunció que si una persona llega a Colombia y no se ha vacunado puede presentar prueba de PCR o antígeno.

Derogación de estrategia PRASS

El presidente también anunció la derogación del PRASS, programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, que se basa en gran parte, en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de COVID–19 en todo el territorio nacional. En este sentido, el mandatario comenta que se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias.