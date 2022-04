“Yo no me robé un peso, al contrario, saqué el nido de ratas de la acaldía”: Hernández

Durante las últimas horas se desató un escándalo político relacionado con el actual candidato independiente Rodolfo Hernández. Según se conoció, hay una investigación a su nombre relacionada con actos de corrupción y favorecimiento en la celebración de contratos durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

Hernández, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que nunca se ha robado un peso y que por el contrario sacó a quiénes sí lo hacían de la alcaldía. “Yo no me robé un peso, al contrario, saqué el nido de ratas de la acaldía”, puntualzó enfáticamente en más de una ocasión.

Sobre las acusaciones de robo, Hernández también agregó que él no ha robado nada y que para la muestra está el desarrollo de su campaña. También manifestó que no ha colocado vallas publicitarias y que la gente ha visto cómo es su trabajo en cargos públicos.

“Acá el tema no es Rodolfo Hernández, acá es cómo se puede joder a Rodolfo Hernández”, agregó.

Por otro lado, sobre la gestión del actual mandatario Iván Duque agregó que gobierna para quiénes lo ayudaron a llegar a su cargo en el país; y ahora mismo, ellos apoyan al candidato Federico Gutiérrez. “La justicia jode a los pobres, las cárceles están llenas de pobres”, explicó.

Camino a las elecciones:

Sobre las alianzas y estrategias políticas para llegar a la Casa de Nariño, Hernández nuevamente reiteró que él se inscribió como un candidato independiente y que esas condiciones no pueden cambiarse. “Yo no puedo hacer alianzas, yo recibo apoyos del que me quiera ayudar, pero yo no cambio el discurso”.

En cuanto a los demás candidatos, Hernández agregó que admira a quienes son coherentes y en la contienda electoral ninguno se salva de ser mentiroso: “Yo admiro a la persona que hace lo que dice y por ahora, todos han salido mentirosos”.