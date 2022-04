Marbelle volvió a atacar llamando ‘Caínes’ a Petro y a su hermano

La cantante de la tecnocarrilera y empresaria, Marbelle arremetió en una nueva ocasión contra el candidato a la Presidencia Gustavo Petro, del Pacto Histórico. La mujer, que ha sido principal motivo de polémica por sus comentarios en redes sociales, dice que Petro y su hermano son ‘Caínes’.

Recordemos que la cantante ha generado polémica tras sus comentarios racistas a la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, luego de que la comparara con el simio famoso en el cine ‘King Kong’.

Además, la cantante ha aprovechado las duras críticas que se ha ganado el candidato Gustavo Petro por hablar de ‘perdón social’ luego de la visita de su hermano a la cárcel La Picota. “Perdón social es como un abrazo ancestral…”, fueron las palabras de la cantante, que comparó el abrazo que le mandó Francia Márquez como respuesta a sus afirmaciones racistas.

Luego de la polémica que ha generado Gustavo Petro cuando contó que en la cárcel La Picota su hermano, Juan Fernando Petro, habló de “perdón social”, la cantante salió a atacar nuevamente el candidato diciendo que él y su hermano eran “Caínes”.

“Eso pasa cuando los dos hermanos son Caínes …”, fueron sus cortas palabras en un trino publicado este sábado 16 de abril.

Eso pasa cuando los dos hermanos son Caínes … — MARBELLE (@Marbelle30) April 16, 2022

Cabe mencionar que el candidato y su propio hermano han argumentado que la visita a La Picota no fue con intenciones políticas. El mismo candidato Petro admitió que dio un ‘papayaso‘ para que los detractores de su campaña montaran un desprestigio en redes sociales en su contra. “En ningún momento y esto lo dejo en tono imperativo, no se habló de parte de ellos, y ni de nosotros, de votos o de dineros o cosas que tuvieran que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro”, fue la aclaración de Juan Fernando Petro.

“Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos”, fue una de las declaraciones sobre el tema del candidato Gustavo Petro.

La cantante se ha ganado duras críticas luego de sus comentarios racistas en contra de Francia Márquez. Incluso la han demandado penalmente por injuria, calumnia y por violar la Ley Antirracismo en Colombia.

A pesar de sus polémicos comentarios, la también empresaria cuenta con casi 415 mil seguidores en Twitter, que es donde principalmente expresa claramente sus ideas antipetristas y además, apoya abiertamente al candidato del Equipo por Colombia a la Presidencia, Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’.

