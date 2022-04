Le salió caro: las duras críticas que se ganó el ‘perdón social’ de Gustavo Petro

El candidato Gustavo Petro ha sido motivo de polémica en los últimos días, luego de que justificara el encuentro de su hermano Juan Fernando Petro con Iván Moreno en la cárcel La Picota.

Como es de conocimiento público, Iván es uno de los hermanos de apellido Moreno, que fueron condenados por el ‘Carrusel de la Contratación’.

El candidato confirmó el encuentro de su hermano con político corrupto y habló de que el encuentro tuvo el objetivo de discutir una propuesta alrededor del ‘Perdón Social’.

“Él (Iván Moreno) no es narco, no es parapolítico; fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, declaró Petro en La W Radio.

Sin embargo, estas declaraciones de Gustavo Petro no cayeron muy bien en la ciudadanía y le salieron caras al candidato presidencial del Pacto Histórico, pues muchos no han demorado en salir por redes sociales a criticarlo.

Varias figuras políticas, periodísticas y la ciudadanía en general se han pronunciado para controvertir el hecho de que Petro ofrezca otorgarle ‘perdón social’ a los corruptos. “NO. NO y NO. Me rehúso a perdonar a los Moreno, los Ñoños, Tapias y Abudinen”, fueron, por ejemplo, las declaraciones del editor general de La W, Juan Pablo Calvás.

De igual manera, la periodista de La W, Paola Herrera, misma que desenmascaró el entramado corrupto de Centros Poblados y el Ministerio TIC, comentó: “Yo necesito que mi banco me otorgue el perdón social”, como una forma de burla a las afirmaciones de Petro.

Por su parte, el portal de noticias falsas Actualidad Panamericana también se burló de la proposición que Moreno le estaría haciendo a Petro y publicaron: “recursos con los que Iván Moreno iba a construir el perdón social desaparecen misteriosamente”, también como burla.

El activista Beto Coral también comentó por medio de sus redes sociales criticando al candidato. “¿Quién les habrá dicho que era buena idea en Plena campaña electoral, hablar con un corrupto que está en la cárcel y salir a hablar después de “perdón social”?”, dijo.

“‘Perdón social’ después de pagar con cárcel cada uno de sus crímenes y después de reparar a las víctimas. Alguien como Emilio Tapia, Karen Abudinen, los hermanos Moreno, la casa Char o los Nule no merecen la redención sin antes pagar por sus delitos y reparar lo que hicieron”, fueron también las palabras del activista David Rozo.