Ingeniero colombiano captó espectaculares imágenes en nuevo globo enviado a la estratósfera. Faber Burgos volvió de nuevo a encantar a sus miles de seguidores con el envío de un segundo globo meteorológico al espacio exterior desde Colombia. Con este experimento logró captar con dos cámaras en una sencilla caja de icopor imágenes espectaculares de la geografía colombiana.

Solamente utilizando un par de baterías, sensores de temperatura, una USB, un pequeño avión de papel y las foto de Apolo, un perro representante de los animales de este planeta y de su familia, Burgos logró un registro audiovisual asombroso.

“Este probablemente sea el globo más grande que se haya lanzado hasta ahora en el país. Este gigante de 2.000 gramos, según cálculos, ascendió hasta los 35.000 kilómetros de altura. Este es un logro de todos ustedes, amigos”, resaltó.

Y añadió que “lo que verás los siguientes minutos será una de las cosas más hermosas que hayas podido observar” y de verdad entregó unas imágenes nunca antes vistas.

Poco a poco en su elevación el globo captó el vasto paisaje de Ritacuba, una de las cimas más altas en Colombia, en la Sierra Nevada del Cocuy.

En su viaje, el globo tuvo que sortear las lluvias de la zona y las precipitaciones para finalmente, logró llegar a la estratósfera. Allí envió un conmovedor mensaje.

“A esta altura no se oyen nuestras diferencias, no hay egos, no se oyen nuestros conflictos, ni hay indiferencia, no se oyen balas ni menos nuestros problemas, solamente hay silencio”, afirmó.

Otra logística tuvo que ser activada para recoger el globo que cayó a tres horas y media de distancia del punto de partida y así poder recuperar el material grabado. Llegó cerca de una vereda en el municipio de Capitanejo, Santander.