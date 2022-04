Denuncian crueles maltratos a animales en corraleja en Córdoba

En varias fotografías que fueron compartidas en redes sociales denuncian los crueles maltratos a animales en corraleja en Córdoba. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Carlos, donde los organizadores quedaron ‘satisfechos’ con la fiesta taurina.

Pero poco se habló del maltrato que sufrieron varios caballos dentro de la corraleja.

Según las imágenes que fueron compartidas por el medio La Primicia, fueron tan graves las cornadas que sufrieron los animales, que a un caballo de paso fino se le salieron las vísceras. “Esta situación no es nueva y, desde años anteriores, muchas personas han levantado su voz en contra de las fiestas taurinas, sobre todo los animalistas”, citó este medio.

También hicieron un recuento de otros casos:

El 17 de septiembre de año 2014, la polémica sobre las fiestas taurinas en el país se revivió, específicamente en el departamento de Sucre, tras la muerte de 14 caballos que fallecieron corneados por toros.

“Esto demuestra que no estamos preparados para este tipo de actos como lo son las corralejas, nosotros pedimos la abolición de estas, no que las reglamenten, porque no hay capacidad, ni ningún control para la defensa de los animales”, expresó en ese año Mufith Salaiman Fayad, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Sucre.

La más reciente polémica se vivió a principios de este 2022 con las corralejas realizadas en el municipio de Caucasia, Antioquia, donde cuatro animales resultaron muertos (tres toros y un caballo), cinco caballos heridos y al menos 22 personas lesionadas, dejó la actividad taurina.

Diversos activistas animalistas exigen revisar lo ocurrido en San Carlos.

