Se reporta nueva masacre en el Chocó en la que murió una niña de 3 años

En la noche de este martes se conoció el hecho en el que, al parecer, un grupo de hombres fuertemente armados habrían llegado hasta el barrio en el que se encontraba un grupo de jóvenes reunidos y les dispararon indiscriminadamente. En el hecho las balas alcanzaron a la niña de solo 3 años de edad.

“Lamentablemente se informa de una nueva masacre en Quibdó en el barrio San Vicente donde perdieron la vida 3 personas, dentro de ellas una menor de edad. La situación de seguridad está desbordada en el Pacífico ante la nula mirada del Gobierno Nacional. Esto no se puede permitir”, escribió Luis Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

Esta sería la masacre número 32 que se registra en el país.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios ciudadanos se han pronunciado. “En #Quibdo nos están matando caen niños inocentes que no tienen nada que ver con esta guerra absurda. Definitivamente el Chocó es un barco a la deriva, no tiene autoridades, ni dolientes, está acéfalo y al garete. Es un pueblo sin DIOS Y SIN LEY QUÉ HP INDOLENCIA!”, escribió Jeini Chalá en su Twitter.

“Necesitamos un gobierno que se preocupe por todos los territorios que sufren como Quibdo, #SOSQUIBDO”, dijo Cristian Posada.