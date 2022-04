“No van a encontrar a un presidente que los quiera más”: Duque a gobernadores

Faltando cuatro meses para terminar su mandato, el presidente Iván Duque ya empezó a despedirse del país en una gira nacional en la que está entregando las obras desarrolladas durante su Gobierno. Y en medio de este recorrido fue homenajeado en una cumbre de gobernadores realizada en Coveñas, Sucre.

Ahí aprovechó la presencia de algunos de los 32 gobernadores del país para despedirse de los mandatarios regionales y asegurarles que durante su mandato se trabajó desde la legalidad y la institucionalidad. También se refirió indirectamente a los candidatos a la Presidencia, hablando de varias propuestas económicas y sociales, aunque no es la primera vez que lo hace.

En el inicio de su intervención manifestó: “Una cosa si les digo, que van a extrañar. Difícilmente van a encontrar a un presidente que los quiera más, genuinamente. Difícilmente van a encontrar un presidente que quiera estar más presente con ustedes en las regiones”.

Y luego agregó: “Aquí se ha gobernado con decencia. Aquí se ha gobernado con amor. Aquí se ha gobernado trabajando en los territorios, y se ha trabajado dentro de la institucionalidad”.

En el evento, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el jefe de Estado hizo un recuento del trabajo hecho por las regiones del país y se refirió puntualmente a obras de infraestructura y programas sociales ejecutados en su administración, y también presentó reflexiones sobre la democracia.

Duque subrayó que “el poder es para servir en un marco de legalidad, y así es como he construido siempre mi visión del Gobierno y así saldré con la frente en alto el 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, sabiendo que gobernamos bajo la legalidad, bajo la decencia y bajo el principio que aquí se protege la Constitución”.

“Con ustedes hicimos el alcance de las obras en materia de agua y saneamiento. Y con ustedes hicimos las mayores ventas de vivienda de interés social en la historia de nuestro país. Todo esto lo enumero para decirles también que el 53% de todos los giros sociales que se han hecho en Colombia se han hecho en este Gobierno”, manifestó.

Sin embargo, recalcó que no estaba en el encuentro para despedirse. “Yo no vengo hoy aquí a despedirme, yo no vengo aquí con nostalgia. Vengo es hablar que aquí nos quedan 4 meses, tres turnos, son 12 meses de trabajo”, sostuvo.

En el encuentro intervinieron para expresar su agradecimiento varios de los gobernadores, entre ellos el anfitrión, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de Sucre; y sus compañeros de Antioquia, Aníbal Gaviria; Córdoba, Orlando Benítez; Cundinamarca, Nicolás García; Santander, Mauricio Aguilar; Meta, Juan Guillermo Zuluaga; Atlántico, Elsa Noguera, y Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

Así mismo, el Mandatario fue distinguido por los gobernadores con la Orden Mariscal Sucre, que recibió de manos del Gobernador Espinosa Oliver.