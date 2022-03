“Se embobaron”: Federico Gutiérrez por críticas a su apodo ‘Fico’ en el tarjetón

Federico Gutiérrez respondió nuevamente a las críticas por aparecer en el tarjetón electoral como ‘Fico’, un hecho que ha despertado una dura polémica en redes sociales y que llevó a la Registraduría a consultar con el CNE si esta opción está dentro de los términos legales para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 29 de mayo.

Aunque el candidato de Equipo por Colombia ya se había pronunciado, en las últimas horas se volvió a referir al tema por las reacciones que han surgido de políticos y de otros candidatos a la Presidencia. Según Gutiérrez, la solicitud se hizo en cumplimiento de la ley y por eso insistió en que no incurrió en un delito y que el país debería centrar sus ojos en temas realmente importantes.

“Ahora sí se embobaron del todo. Este es un país con tantas dificultades, con tanta pobreza, con tantos problemas y tanta violencia y ellos preocupados en que si me ponen ‘Fico’ o Federico”, dijo.

Además, el exalcalde de Medellín aseguró que lo de menos es cómo aparece en el tarjetón, porque confía en que ganará las elecciones. “Mire, pónganme ‘Fico’, Federico Andrés, como me llamó, que así me pusieron mi papá y mi mamá que es un nombre bien raro, pónganme como quieran que igual la gente va a votar por nosotros y vamos a ganar”, manifestó en Blu Radio.

¿Es ilegal que aparezca Fico Gutiérrez en el tarjetón?

Debido a la polémica, el registrador Alexander Vega anunció que le consultará al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre lo que dice la ley sobre los nombres de los candidatos presidenciales que aparecerán en la tarjeta electoral.

“Teniendo en cuenta que las mismas agrupaciones políticas en contienda solicitaron la denominación (nombres y apellidos) con la que los (as) candidatos (as) a presidente y vicepresidente de la República aparecerán identificados (as) en el instrumento de votación, ¿es posible que los candidatos aparezcan identificados con un apodo, sobrenombre o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?”, se menciona en la carta dirigida al presidente (e) del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez.

Esta no es la primera vez que un candidato a un cargo de elección popular aparece con su apodo, ya que en elecciones anteriores también se modificó el nombre de Antanas Mockus, Lucho Garzón, entre otros.