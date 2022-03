¿Es ilegal que aparezca ‘Fico’ en vez de Federico en el tarjetón? La Registraduría se pronunció sobre esto

Una fuerte polémica se desató en el país cuando revelaron el diseño y el orden en el que aparecerían los candidatos en el tarjetón para las elecciones presidenciales y las críticas no surgieron por las posiciones sino por el nombre que le asignaron a Federico Gutiérrez, quien aparecerá como ‘Fico’ Gutiérrez, como también es reconocido por los colombianos.

Los demás candidatos a la Presidencia no ocultaron su malestar por este hecho, que algunos calificaron como un delito, mientras que otros señalaron que el apodo de ‘Fico’ le daría ventaja al aspirante de la coalición Equipo por Colombia. Gustavo Petro, por ejemplo, dijo: “Señor Registrador, sé que la política colombiana se ha criminalizado al extremo, pero el tarjetón electoral no es para poner un alias, sino los nombres de la cédula que ustedes mismos expiden y certifican”.

También le puede interesar: Ya está listo el tarjetón electoral para elegir presidente ¿Tiene un error?

Debido a la polémica, el registrador Alexander Vega anunció que le consultará al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre lo que dice la ley sobre los nombres de los candidatos presidenciales que aparecerán en la tarjeta electoral.

“Teniendo en cuenta que las mismas agrupaciones políticas en contienda solicitaron la denominación (nombres y apellidos) con la que los (as) candidatos (as) a presidente y vicepresidente de la República aparecerán identificados (as) en el instrumento de votación, ¿es posible que los candidatos aparezcan identificados con un apodo, sobrenombre o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?”, se menciona en la carta dirigida al presidente (e) del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez.

En ese mismo sentido, se hace una segunda consulta sobre la composición de los nombres y apellidos de los candidatos en la tarjeta electoral, “los candidatos deben aparecer identificados con todos sus nombres y apellidos? o, tal y como lo solicitaron, ¿pueden escoger si aparecen solo con algunos de sus nombres y/o apellidos?”, se lee en la misiva.

Esta no es la primera vez que un candidato a un cargo de elección popular aparece con su apodo, ya que en elecciones anteriores también se modificó el nombre de Antanas Mockus, Lucho Garzón, entre otros.