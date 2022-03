Policía capturó a una banda que hurtaba a sus víctimas quemándolas con ácido

La SIJIN y Fiscalía General de la Nación, tras un seguimiento durante cuatro meses, llevaron a cabo la captura de tres mujeres trans, que según el ente acusador, luego de estar en un hotel de la localidad de Santa Fé, aproximadamente a las 11:30pm salían maquilladas y vestidas con pelucas de distintos tonos (lo que dificultó su identificación) a robar a sus víctimas en el sector de Chapinero.

“A las 11 de la noche más o menos, exactamente en la carrera 13 con calle 63, se me acercan y me lanzan directamente a los ojos ese químico para robarme. Me afectaron de por vida con lo que me dicen que es amoníaco con gasolina y agua”, afirmó Luis Soler, víctima de hurto.

Te puede interesar: No fue defensa propia: familiares por asesinato de jóvenes en Barranquilla

Según el general Eliécer Camacho comandante de la Policía de Bogotá, estas personas usaban también armas blancas y uno de los investigadores de la institución que se filtró en la zona, aseguró que “estaban haciendo alrededor de unos 3 o 4 millones de pesos diarios. Y alcanzaban a hurtar en una sola noche entre 5 y 7 celulares”.

En la misma localidad David Nieto, otro afectado, dijo que en una noche los “abordaron cuatro sujetos a pedirnos dinero, les dijimos que no teníamos. Nos arrinconaron en el andén y se pusieron más hostiles. Luego el ácido me cayó en la parte izquierda de la cara y el ardor fue instantáneo. Salí a correr gritando ‘ácido, ácido’. Ante esto, solo puedo ver por el ojo derecho y espero que en algun momento pueda tener una transplante de córnea”.

Los agentes del grupo de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda y la Fiscal 384 local de hurtos contactaron a las 20 víctimas para que identificaran a estas tres mujeres trans.

La orden de captura fue emitida a alias ‘La Diabla’ quién según los perjudicados era quien tiraba el ácido; alias ‘antonella’, jefa de la banda y alias ‘el costeño’, por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías las envío a la cárcel y podrían enfrentar una pena de hasta 40 años.