Ya está listo el tarjetón electoral para elegir presidente ¿Tiene un error?

Luego del sorteo que realizó la Registraduría, se conoció el diseño del tarjetón de la primera vuelta presidencial y la posición de los candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022 que se realizará el próximo domingo 29 de mayo. Sin embargo, los colombianos notaron de inmediato un detalle que podría tratarse de un error.

Según el sorteo de la entidad, el primero que aparecerá en el tarjetón que le entregarán a los colombianos es Rodolfo Hernández. Además, quedó en la última posición el recuadro del voto en blanco.

Sin embargo, en la casilla de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara, el candidato a la Presidencia aparece con el nombre de ‘Fico’, apodo por el que es ampliamente conocido el ganador de la consulta Equipo por Colombia y que a todas luces lo favorecería. Y aunque muchos creen que se trató de un error que la Registraduría está a tiempo de corregir, ya muchos están asegurando que cambiarle el nombre a un candidato es ilegal.

Por lo pronto, aún no hay un pronunciamiento de la Registraduría sobre este tema.

Los ocho candidatos quedaron en este orden, de izquierda a derecha:

Rodolfo Hernández Suárez - Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Vicepresidenta, Marelen Castillo Torres.

John Milton Rodríguez González - Partido Colombia Justa Libres. Vicepresidenta, Sandra de las Lajas Torres Paz.

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga - Coalición Equipo por Colombia. Su fórmula vicepresidencial será oficialmente anunciada y registrada el día lunes, 28 de marzo.

Sergio Fajardo Valderrama - Coalición Centro Esperanza. Vicepresidente, Luis Gilberto Murillo Urrutia.

Enrique Gómez Martínez - Partido Movimiento de Salvación Nacional. Vicepresidente, Carlos Alberto Cuartas Quiceno.

Gustavo Francisco Petro Urrego – Coalición Pacto Histórico. Vicepresidenta, Francia Elena Márquez Mina.

Luis Emilio Pérez Gutiérrez - Partido Colombia Piensa en Grande. Vicepresidente, Seferino Mosquera Murillo.

Ingrid Betancourt Pulido - Partido Verde Oxígeno.Vicepresidente, José Luis Esparza Guerrero.

Tras el sorteo, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, anunció cambios en las actas E-14 y jurados de votación para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

“De manera concertada con las agrupaciones políticas y la Misión de Observación Internacional, se rediseñó el formulario E-14: será más grande, a color y contendrá las fotos de los candidatos”, dijo Vega, quien en las elecciones pasadas tuvo que enfrentar duras críticas por errores en el preconteo.

Por este mismo hecho, también anunció control en tiempo real en la transmisión de información desde las mesas de votación. “Habrá nuevos jurados de votación, con amplia capacitación y prioridad de las agrupaciones políticas para su conformación”, indicó.

Este es el tarjetón:

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022.



En las pasadas elecciones al Congreso, en Colombia había 38 819 901 colombianos, de los cuales (20 031 855 son mujeres, y 18 788 046 son hombres), habilitados para votar. Sin embargo, para la próxima fecha, en la que se elegirá al próximo presidente de Colombia, este número podría aumentar gracias a que hasta este 29 de marzo todos los colombianos tuvieron la oportunidad de inscribir su cédula y cambiar su puesto de votación.

Recuerde que los ciudadanos que pueden realizar la inscripción de su cédula para votar en estos comicios, son aquellos que cambiaron su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país). También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral.