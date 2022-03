“El cannabis puede generar 3 millones de empleos en Colombia”: candidato Luis Pérez

El candidato a la Presidencia de Colombia, Luis Pérez, causó polémica desde el día de ayer, martes 29 de marzo, cuando en un debate propuso cambiar la bandera del país y añadirle una hoja de marihuana. Más allá de la polémica que generó, en Publimetro Colombia le explicamos cuál es la propuesta concreta que hizo el candidato de cara a las elecciones presidenciales sobre el cannabis en el país. La petición de Luis Pérez se generó con base en el argumento de que el cannabis podría darle empleo a más de 3 millones de personas en el país.

“La economía verde del cannabis va a ser la revolución en este país”, pronunció el día de ayer en el debate realizado en la Universidad Externado en Bogotá. El candidato propone una legalización total del cannabis, para que se regularice e industrialice en “lo recreativo, lo industrial, lo de alimentos y en lo farmacéutico”. Luis Pérez argumentó que la generación masiva de empleos deber ser sustento suficiente para declarar el cannabis como “la hoja nacional” y por eso procedió en el debate a proponer que la bandera se cambiara y se le incluyera una hoja de esta planta.

Y es que el candidato, en entrevista para Publimetro Colombia, argumentó que es necesario que en el país se abran nuevas economías, pues “con las que tenemos no hay futuro”. De igual manera, el candidato explicó mejor su propuesta para potenciar la industria del cannabis en el país, que podría llevar a Colombia al mismo nivel de los países desarrollados, que son “los que están produciendo para el mundo”.

“Mi primera propuesta es que el Estado se meta de lleno a regular y a estimular las empresas de cannabis medicinal. Ese mercado en el mundo es de unos 30.000 billones de dólares y está legalizado en 60 países. Es reemplazar las 200.000 hectáreas de coca por 200.000 hectáreas de cannabis medicinal. Eso significaría crear en el campo 3 millones de empleos formales, redimir al campesino que no tiene seguridad social, no tiene cesantías, no tiene vacaciones, no se jubila. Eso podría acabar con el narcotráfico, devolverle la paz y la legalidad a la ruralidad colombiana. También podría redimir a la mujer campesina que también es falta de oportunidades, porque aquí empezaría a trabajar en extracción de aceites de cannabis, en el procesamiento, selección y empaques. Con esto podríamos llegar a un mercado internacional que le llegaran a país 10.000 millones de dólares al año. Eso nos hace un país distinto, porque el café nos da 2000 millones de dólares al año”, dijo el candidato a Publimetro Colombia.

De igual manera, el candidato dice que “eso es lo que hace pensar si nosotros queremos seguir siendo los espectadores del mundo o si queremos ser actores mundiales. Colombia tiene una posibilidad de tener entre el 10 y el 40% del mercado del cannabis. Si a nosotros nos llegarán 20.000 millones de dólares antes de 5 años podemos ser un país potencia mundial y salir del subdesarrollo. Hay que preparar al país, regularlo, hacer todo con juicio”.

