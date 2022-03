Gustavo Petro vuelve a debates presidenciales después de temporada de inasistencia

Luego de una temporada de no asistir a debates presidenciales, el candidato Gustavo Petro volverá al ruedo de los debates presidenciales, a los cuales no había asistido, según él mismo confirmó, como un acto de protesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que el candidato y su movimiento político, Pacto Histórico, se encontraban exigiendo a la Registraduría Nacional que no solicitara un recuento de votos tras los resultados de los escrutinios de las votaciones del pasado 13 de marzo, cuando se llevaron a cabo las elecciones legislativas.

El escándalo se desató porque varios movimientos pedían que se hiciera un recuento de votos y por el contrario, otros, como la coalición de Petro, señalaban que no había garantías de observación para hacer un recuento. En este sentido, y posterior a la decisión tomada por la Registraduría, de no solicitar un recuento de votos, el candidato volverá a presentarse en debates presidenciales.

Según lo que escribió en su cuenta de Twitter, el líder de la izquierda no estaría en más eventos con los demás candidatos a la Presidencia hasta que se garantizara la transparencia del voto. Después del anuncio de la entidad registradora, el Pacto Histórico mostró un alivio, pues en el escrutinio que entregó la Registraduría recuperaron casi medio millón de votos, que les permitió obtener dos curules más en el Senado de la República.

También le puede interesar: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro encendieron el debate por propuestas laborales

Este martes 29 de marzo, el candidato confirmó su asistencia al debate presidencial de la Universidad Externado, el cual se llevará a cabo desde las 9:30am del presente día. Al debate también confirmaron su asistencia la mayoría de candidatos, como Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, Fico Gutiérrez, Jhon Milton Rodríguez, Rodolfo Hernández, Luis Pérez y Enrique Gómez.

Este martes los temas centrales del debate político de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo serán la agenda para los jóvenes, la política de drogas y temas de género en las propuestas de los programas de gobierno de los diferentes candidatos.

El seguimiento al debate político se podrá hacer por medio de las redes sociales de la Universidad Externado de Colombia, la cual organiza el evento de hoy, en el cual los candidatos volverán a poner en la mesa de discusión sus proposiciones para llegar a la Presidencia de Colombia este año.

También le puede interesar: “Su ego no cabe en la Vía Láctea”: Peñalosa sobre Gustavo Petro