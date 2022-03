“Me acuesto todas las noches pensando cómo ser más emocionante mañana”: Fajardo

Un video de Sergio Fajardo se hizo viral en redes sociales por una confesión que hizo sobre su participación en los debates presidenciales, que siempre le han costado trabajo tal y como él mismo lo reconoció. Mucha gente lo recuerda porque en la campaña presidencial de hace cuatro años le tomaron fotos dormido antes de los debates y por eso en esta oportunidad está intentando cambiar esa imagen que tienen de él, aunque dijo que no es fácil.

En la grabación, Fajardo está junto a su fórmula vicepresidencial y los otros excandidatos de la coalición Centro Esperanza, y de pie explicó qué es lo que le sucede cuando le dan solo un minuto de intervención en los debates presidenciales.

El video empezó cuando el candidato dijo: “Vamos para el debate y nos van a ver tres millones de personas. Entonces me dicen que tengo un minuto para responder y a mi la gente que me quiere me dice que abra los ojos. Y es que yo tiendo a hacer así y cuando estoy pensando frunzo el ceño porque estoy concentrado”.

Y luego agregó: “Me dicen: ‘sonría’. Ahora estoy tratando de sonreír más, seguramente ustedes me han visto. Entonces yo apenas voy a empezar y ya estoy pensando en los ojos, el ceño, la sonrisa, y ahí ya se me han ido 15 segundos”.

También reconoció que su equipo de campaña le recuerda que debe conectar con las emociones de la gente y en el titular que aparecerá en los medios. Por eso añadió: “Yo me acuesto todas las noches a pensar… ¿cómo hago para ser más emocionante mañana?”.

El video lo compartió Carlos Galán y ya ha tenido miles de likes y reproducciones: