Aproveche los descuentos para pagar multas de tránsito de carro y moto

Gracias a que sigue vigente la Ley 1522 de 2021, llamada ‘Ley de inversión social’, los morosos podrán aprovechar los descuentos en las multas de tránsito de carro y moto si cancelan sus deudas en los próximos días, ya que no se cobrarán los intereses generados. Gracias a esta norma miles de personas se han beneficiado y han saldado las deudas por infracciones de tránsito.

Sebastián Cortés, director de gestión de cobro de la Secretaría de movilidad, advirtió en City TV que todos los colombianos deberían consultar si tienen o no multas, pues hay “más de 119.000 ciudadanos que no fueron notificados de sus comparendos porque no tenían actualizado el RUNT” durante el 2021.

Fecha para descuentos en las multas de tránsito de carro y moto

Si usted tiene una multa de tránsito de vehículo, cometida antes del 30 de junio de 2021, tiene descuento del 50 % sin intereses de mora desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el próximo 14 de mayo de 2022.

Después de esta fecha, tendrá un descuento del 20 % de la deuda, sin intereses de mora, hasta el 14 de septiembre próximo.

Para multas de tránsito de motocicletas, cometida antes del 30 de junio de 2021, las fechas están así:

Descuento del 60 %, sin intereses de mora, hasta el 14 de mayo de 2022.

Descuento del 40 % de la deuda, sin intereses de mora, hasta el 14 de septiembre próximo.

Recuerde que las multas que no tendrán estos beneficios son las adquiridas por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas.