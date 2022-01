Deudores de multas de tránsito tienen posibilidad de ponerse al día

El Ministerio de Transporte anunció que con la entrada en vigor de la Ley 2155 de 2021 de Inversión Social quienes tengan multas de tránsito podrán ponerse al día con sus obligaciones accediendo a pagos con descuento y sin intereses.

Quienes se acojan a tiempo, podrán acceder a los beneficios de los descuentos sumados a la exención absoluta de intereses por mora durante los primeros ocho meses, es decir, hasta el próximo 14 de mayo de 2022, fecha en la que los deudores podrán pagar solo el 50% del capital de la deuda. Además, si pagan entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre, fecha de terminación de la ley, tendrán que cancelar el 80% de lo adeudado.

Para el caso de los propietarios de motocicletas que tengan multas de tránsito, tampoco tendrán que pagar intereses por mora y durante los primeros seis meses, es decir, hasta el próximo 14 de marzo podrán cancelar solo el 20% de la deuda. Mientras, que si lo hacen a partir del 15 de marzo y hasta el 14 de mayo pagarán el 40% sin intereses moratorios y posteriormente, desde el 15 de mayo y el 14 de septiembre será el 60% según el tipo de la infracción.

Rosa Elena Buitrago, líder de la Secretaría de Movilidad de Medellín, dijo que “todos los ciudadanos que tengan multas de tránsito pueden ponerse al día aprovechando estos descuentos. Lo pueden hacer directamente en nuestras sedes o pagar desde su casa u oficina, a través de nuestro portal web Movilidad en Línea”.

La funcionaria recomendó que los pagos se hagan a través de las herramientas digitales, como el portal Movilidad en Línea, ya que deberán ser de contado. Sin embargo, “si requieren hacer sus pagos de manera presencial lo pueden hacer en el banco Davivienda y la Cooperativa Financiera Cotrafa, en ese caso deben presentar la liquidación del comparendo con impresión a láser para una lectura fácil del código de barras”, agregó.

Hasta la fecha, según informó la Alcaldía de Medellín más de 12.700 millones de pesos se han recaudado desde septiembre de 2021, cuando se empezó a aplicar la ley de Inversión Social con los beneficios contemplados para el pago de multas de tránsito impuestas hasta el 30 de junio de 2021.

Por su parte, Natalia Agudelo, empresaria de servicios de transporte en Medellín, considera que esta es una oportunidad que ayuda a todos los que no han podido pagar sus multas incluidos conductores de empresas como los particulares.

“En nuestro caso las multas de tránsito las debe pagar el conductor y no el propietario, ya que generalmente son imprudencias de ellos como transitar por carril no permitido, exceso de velocidad, entre otros. El descuento me parece bien pues son de un alto valor y para ellos es más fácil pagarlo y no acumularlos”, dijo la empresaria.

El Ministerio de Transporte aclaró que estas condiciones especiales de pago no se aplicarán para aquellos ciudadanos que hayan recibido multas por manejar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Además, que este beneficio es ilimitado, lo que significa que aquellas personas que tengan varias multas pendientes por cancelar podrán acogerse siguiendo el mismo proceso ante los organismos de tránsito. Asimismo, aclaró que no será necesario realizar ningún tipo de curso para poder acceder a los descuentos.

También aclaró que quienes tienen los vehículos en los patios, solo tendrán descuento en la multa y que la ley no contempla ningún descuento en este sentido.

Las cifras

159.953 las personas que tienen multas pendientes con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

12.700 millones de pesos se han recaudado desde septiembre de 2021.

