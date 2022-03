“El momento más triste y difícil de mi carrera”: Christian Nodal por no llegar al concierto en Medellín

PUBLIMETRO COLOMBIA habló en exclusiva con el cantante Christian Nodal, quien explicó las razones por las que no llegó al concierto que se realizó en el Atanasio Girardot y la cadena de hechos que impidieron que lograra cumplirle a sus seguidores.

¿Por qué se decidió avisarle tan tarde a los más de 20.000 asistentes que no llegaría a Medellín?

El video que se vio al final del concierto se lo envié a los empresarios a la 1:00 a.m. hora de Medellín, ya cuando sabía que no iba a poder llegar. Que ya era imposible llegar. Lo que pasó fue que los empresarios estaban asustados por la seguridad de toda la gente, porque no sabían cómo iban a reaccionar. Al final lo vimos cómo se puso el ambiente. Era claro que también iba a ser una falta de respeto para los artistas y por la seguridad de los que estaban cantando para que no les tiraran cosas. Fueron varias cosas que me expusieron los empresarios para que saliéramos con los menos daños posibles y me dijeron que lo haríamos hasta el final del show. Por eso, respeté la decisión de ellos y esperamos hasta el final del show.

Hemos visto las reacciones de las personas y muchos aseguran que no es la primera vez que pasa con Medellín...

En Medellín es un caso en el que todavía se hacen muchos eventos falsos o hay mala organización. En general, me tocó vivirlo hace dos años, cuando estaba grabando un video con Yatra y decidimos hacerlo en Colombia porque teníamos un evento, el cual me quedé tres días esperando a que me pagaran. Al final, el empresario nos dijo que no iba a haber pago y ya toda la gente estaba ahí para el siguiente día. Nosotros no trabajamos así, así que cancelamos. Pero, esta vez fue totalmente diferente, de verdad estuvo fuera de nuestras manos.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que no llegó al concierto?

La razón por la cual no llegue fue porque yo estoy trabajando aquí en Los Ángeles y en Miami el disco de Foragidos y antenoche estuve trabajando con Snow tha product, haciendo una canción. Terminé en el estudio a la 1:00 a.m., me vine a la casa a descansar. Tenía el vuelo a las 7:00 a.m. para llegar a Medellín a las 2 o 3 p.m. a más tardar. Todo estaba perfecto. Llego al aeropuerto y a las 7:30 a.m. me avisan que no va a ser posible la llegada del avión porque habían cerrado el aeropuerto de Toluca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Me moví, conseguimos otro avión, tuvimos que esperar un par de horas más. Llegamos al avión, salimos de Los Ángeles con destino a Medellín, se rompe la ventana del capitán y nos tuvimos que devolver. Ahí ya empezó a valer el tema. Nos movimos para conseguir otro avión que con la gasolina pudiera llegar a Panamá. Por el clima era muy complicado llegar a Medellín.

Pasa lo de la ventana, nos devolvimos a Los Ángeles, volamos a Panamá y se cierra el aeropuerto de Medellín. Así que en ese momento mandé el video para decir que no iba a poder llegar a Medellín.

Mucha gente reclama que no se les avisó desde las 7:00 p.m. que no venía, pero es justo por eso, porque todo indicaba que yo iba a poder hacer todo. Pero, mentiras, son cosas que no se pueden prevenir y no son cosas que pasen todo el tiempo. Llevo cinco años de carrera y nunca me había pasado. Sí que un avión falla y se consigue otro y llegas rápido. Pero tantas malas noticias en un solo día, no me había pasado antes.

Me dio mucha tristeza porque fueron cerca de 25.000 personas que estuvieron ahorrando, que llegaron desde muy lejos para disfrutar un show que no se dio. Me duele en el alma, porque también era algo inolvidable para mí, era un evento increíble con tanto cariño de mi gente de Medellín.

Yo estaba muy preocupado por la seguridad de todo mi público, no quería que pasara nada malo. Temía que pasaran muchas cosas. Creo que lo único bueno es que las pérdidas fueron materiales, no hubo heridos. Por eso estoy agradecido. Fue un momento muy horrible, muy triste. Los momentos más difíciles de toda mi carrera.

¿Cómo piensa conquistar nuevamente a todos estos fanáticos que lo estuvieron esperando bajo la lluvia inclemente?

La mejor manera de poderles pagar por el tiempo que escuchan mi música, que compran mis shows, es con más música. Obviamente, voy a hacer todo lo posible para que puedan vivir una noche inolvidable y para mí también. El dinero no arregla nada, ni las palabras arreglan las cosas, pero yo no voy a tomar nada del dinero que se pagó, quiero devolverlo a la gente. Hablaremos con los empresarios para buscar la solución al tema. En el siguiente show quiero hacerlo para que sea inolvidable, se viene música y muchas cosas; pero quiero pedir una disculpa de corazón para todo mi público colombiano, los amo muchísimo. Nunca me había pasado antes algo así.