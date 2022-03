La JEP no aceptó a ‘Otoniel’ y tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria

La JEP rechazó este viernes la solicitud de sometimiento de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como “Otoniel”, el jefe de la mayor organización criminal de Colombia, el Clan del Golfo.

“Otoniel”, que fue detenido el pasado 23 de octubre en la región de Urabá, había pedido ser juzgado por este tribunal especial, que puede llegar a otorgar penas no privativas de la libertad, y no ser extraditado a Estados Unidos, donde es pedido por narcotráfico.

Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas “rechazó la solicitud de sometimiento como tercero a esta Jurisdicción”, según informó hoy la JEP en una breve comunicación donde no dio detalles de las razones de la decisión.

Este mes la Corte Suprema de Justicia denegó la última oportunidad que tenía la defensa de “Otoniel” de paralizar el proceso y además rechazó que su expediente sea enviado a la JEP.

La Corte afirmó que “Otoniel” no puede ser juzgado en la JEP, al no pertenecer ni a la guerrilla ni a la fuerza pública, que son quienes firmaron la paz. La JEP podría aceptarlo como “tercero”, lo que finalmente no ha sucedido.

“Otoniel” manifestó su intención de acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual está la JEP, y en ese sentido ha declarado en varias ocasiones para dar su versión de varios casos, entre ellos las ejecuciones presentadas como bajas en combate por el Ejército colombiano (“falsos positivos”), especialmente en el departamento de Casanare (este).

Úsuga tuvo cargos de responsabilidad en las extintas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tuvieron un “involucramiento directo”, según la JEP, tanto cuando estaban activas como cuando se desmovilizaron en Casanare.

El detenido ya había dado testimonio en el Caso 04, sobre los hechos ocurridos durante el conflicto en la región del Urabá, donde él operaba.

Sus intervenciones en la JEP y en la Comisión de la Verdad se han visto alteradas después de que en febrero esta última instancia denunciara que las grabadoras digitales usadas para la entrevista de “Otoniel”, quien permanece detenido en Bogotá, y un computador, fueron sustraídos de la casa de un investigador.

Estados Unidos pide la extradición del jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico.

Contra Úsuga hay en Colombia 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.