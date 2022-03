Revelan los audios que probarían el abuso de poder del alcalde de Medellín

El proceso de injuria y calumnia que se adelanta en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, interpuesto por el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, tiene nuevos ingredientes y por eso la Fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias ante la Fiscalía de Medellín a Quintero y su secretaria privada, María Camila Villamizar, por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias. La decisión también obedece a la inasistencia por tercera vez de Quintero a la audiencia de conciliación.

Blu Radio conoció el documento en el que la firma Julián Quintana abogados, representante de Rendón, amplió de la denuncia para comprobar que nunca hubo acuerdo previo, ni un interés indebido de favorecer a las empresas en el proceso que se adelantaba en Hidroituango.

De acuerdo con unos audios que se incluyen en el documento, hay una conversación con Alexander Sánchez Pérez, vicepresidente de asuntos legales de EPM, quien renunció, sobre el concepto de la empresa Camargo Correa Infra Proyectos S.A, que les generaba inquietudes al alcalde y a la secretaria privada sobre esa empresa y el informe de sugerencias.

En uno de los apartes de la conversación se hace referencia a que ese concepto no fue abordado en el informe de sugerencias para la firma de esa adenda, porque era un documento que correspondía a varias dependencias de la Alcaldía y la gerencia de EPM.

Rendón dijo: “ni me inquietaron sobre eso ni Camila, ni el Alcalde, ni nadie. Sino que están yendo a ustedes, así las cosas, también hay que leer esa intencionalidad, por qué razón están pasando por encima de mí”.

A lo que Sánchez le respondió: “de mi parte solo encontrará una respuesta, y es: la Gerencia General no tiene por qué enterarse de estas minucias. Ósea a este tema tiene que estar escalonado a nivel de mando medios y yo de veinte defectos encontrados, no me di cuenta del veintiuno”.

Como esa conversación Rendón entregó otras en las que trata de evidenciar las razones de su denuncia en contra del mandatario local.

Además, agregó un chat con el alcalde en el que, según Rendón, era presionado a renunciar a su cargo como gerente de EPM.

Quintero: ¿No ibas de vacaciones?

Rendón: No Alcalde. Creo que no es el momento. Hablemos de ello. Además, en medio de la pandemia no anima a nadie a salir en familia para salir al buen descanso.

Quintero: Sino es conveniente vacaciones hagamos el proceso vía renuncia.

Rendón: Hablemos de ello

Quintero: Hoy anunciaré o vacaciones o renuncia. Ese fue nuestro acuerdo.

Rendón: Listo. Pon el tema porque tú me estás forzando a la renuncia o a las vacaciones sin retorno.

Así cómo está el chat con Quintero, también se refirió a las sostenidas con Villamizar y cómo envió hojas de vida, cuando en EPM se siguen procesos de selección.