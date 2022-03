Rector de colegio quemado en Bosa rompió en llanto tras presunto abuso sexual

En medio de un caso de denuncia sobre abuso sexual al interior de un colegio público en la localidad de Bosa, se conoció que encapuchados asistieron a las instalaciones de la institución educativa para prenderla en llamas.

Se trata del colegio Nuevo Chile, en esta localidad, que está en el ojo de la opinión pública por cuenta de un presunto abusador, profesor de educación física, que habría abusado de un niño de solo 5 años.

Los encapuchado prendieron llantas en frente de las instalaciones del colegio y terminaron incendiando gran parte del edificio. El caso se habría conocido la semana pasada, y los padres de familia de la institución eran quienes estaban al frente de la indignante denuncia.

Luego de los actos cometidos por las personas encapuchadas, el rector del colegio, Richard Ladino, se pronunció al respecto y no ocultó la conmoción que le ha generado la afectación a la institución.

En medio de declaraciones que brindó en medio de padres de familia, la administración distrital y las autoridades, el hombre rompió en llanto y dijo que lo que sucedió con las instalaciones es injusto.

En medio de lágrimas, el rector comentó que él no puede controlar ciertas cosas, que no puede destituir profesores ni puede condenar a nadie. “La comunidad sabe y entiende todas las situaciones, los que no entienden es que yo no tengo el poder para cambiar algunas cosas, no puedo destituir maestros, ni tampoco puedo condenar a nadie, eso le corresponde a las autoridades”, fueron sus palabras.

La denuncia de abuso sexual al interior del Colegio Nuevo Chile

Cabe mencionar que en la denuncia que ha sido impulsada por padres de familia de la institución se clara que la coordinadora, en medio del caso, habría intentado frustrar la denuncia y alterar unos resultados médicos que indicaban que el niño sí había sido abusado.

“El reclamo lo hizo la madre del menor el viernes 18 de marzo, luego de que el niño indicará que el profesor le tocaba sus partes íntimas, los exámenes hechos por la psicóloga en el UPA del Olarte salió como abuso sexual presuntivo”, se lee en el documento de la denuncia. Luego, agregan en la misiva que la coordinadora del colegio le habría pedido a la madre del menor no poner la denuncia, amenazándola con demandarla en caso de que los exámenes salieran negativos.

La comunidad, si bien se manifiesta indignada por los hechos repugnantes que habría sufrido el menor de edad, también manifestaron que no tiene sentido quemar la institución. “No tiene sentido quemar el colegio porque muchas personas del barrio nos beneficiamos con los servicios que ofrece. Este colegio es un lugar sagrado, es como si fuera nuestra casa”, añadió Elianis Salcedo, madre de tres estudiantes del colegio Nuevo Chile.

Al respecto de la denuncia, la Secretaría de Educación señaló estar al tanto de la situación, además de comentar que ya un grupo especializado de la Fiscalía está investigando para esclarecer los hechos.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, manifestó su solidaridad con las víctimas del caso de abuso sexual: “entiendo su dolor, yo soy mamá y me pongo en sus zapatos. Pero también es momento de rechazar con contundencia la violencia. Le aseguramos que la entidad está comprometida y trabajando sin descanso para que se esclarezcan estos hechos”.

“Nos asignaron seis fiscales para investigar casos de acoso y abuso sexual y uno de ellos trabajará en la Casa de Justicia de Bosa, en donde escuchará a las madres, padres de familia y estudiantes”, dijo el vocero de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Reyes.

