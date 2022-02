20 alumnas del colegio Marymount denuncian a profesor por abuso e insinuaciones durante años

Se trata del caso del profesor de educación física Mauricio Zambrano que trabajaba desde hace 12 años en el colegio Marymount y al que cerca de 20 alumnas lo están acusando de “comportamientos indebidos”.

Blu Radio conoció las denuncias de exalumnas, que fueron víctimas y otras testigos, de las frases, actitudes, mensajes y acercamientos que les habría hecho el docente.

Exalumnas del plantel se unieron para emitir un comunicado en el que detallan momentos en los que Zambrano aprovechó su posición de profesor para acosarlas e insinuarse.

Adicionalmente, presentaron chats y mensajes en los que se evidencian los comportamientos inadecuados del profesor.

El escándalo permitió la salida precipitada de Zambrano del colegio; sin embargo, quedan muchas dudas porque la rectora tenía conocimiento de las denuncias y no habría actuado en su momento.

Las alumnas le aseguraron a la emisora que “eso se sabía y era un secreto a voces en el colegio” pertenecen a distintas promociones, por lo que son de diferentes edades.

La rectora del plantel, Maria Ángela Torres, no he ha dado respuesta a la emisora, solo se conoció que emitió un comunicado a los padres de familia en los que no ha dado mayores detalles del caso, solo que se adelantará la investigación pertinente.

#MarymountNoMasSilencio El profesor denunciado ya renunció, ¿que debería hacer la rectora del Marymount, quien como ha salido a la luz, incumplió su deber de proteger ap los niños a su cargo?@BluRadioCo pic.twitter.com/RvKWWjTMjw — Tachicaricatura (@Tachicaricatura) February 25, 2022

