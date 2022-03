Indignante: conductor habría abusado sexualmente de seis jóvenes en Cali

La ciudad de Cali se encuentra en alerta ante varias denuncias de acoso y abuso sexual que se han impuesto en contra de un conductor en Cali. El hombre, al parecer y según las denuncias, abusa de sus víctimas cuando las transporta en una vehículo bajo una plataforma de transporte.

Las denuncias han sido impuestas por cinco hombres y una mujer que afirmaron que el conductor tiene comportamientos indebidos, los acosó verbalmente y los manoseó mientras los transportaba.

La primera de estas denuncias, Juan José Mejía, un joven de 18 años de la ciudad de Cali que denunció que el conductor tocó sus partes íntimas, aunque él clamaba por que los soltara.

“Esta persona empezó hacerme insinuaciones sexuales, empezó a sacar su miembro y me lo mostró, me dijo que lo tenía duro y me agarró de la cabeza”, cuenta la víctima sobre los terribles hechos que rodean su denuncia.

A pesar de que el joven pedía a gritos que lo soltara y que lo dejara ir, este conductos lo habría agarrado de su brazo, reteniéndolo y tocándolo en sus partes íntimas. En medio de esta situación, el denunciante comentó que pudo escapar de esta terrible caso de abuso. Sin embargo, lo preocupante es que esta no es la única denuncia en contra del conductor, pues otro joven narró los angustiantes momentos que vivió con este hombre.

“Él se desvía del camino, hace preguntas obscenas y me llevo atrás del Coliseo del Pueblo y comenzó a masturbarse, a tocarme y cogerme del cuello”, denunció también Juan Steven Roa.

Con respecto a los hechos, las víctimas comentan que ya han impuesto denuncias ante la Fiscalía, pero aún no han recibido respuestas frente a su caso. Frente a esto los jóvenes enviaron un llamado de alarma para que la ciudadanía actúe con prevención al momento de pedir servicios por plataformas de transporte, pues no quieren que más personas pasen por esta situación.

Varias personas ya han recibido amenazas por medio de las redes sociales por denunciar este tipo de hechos.

Cabe mencionar que ya varias denuncias en Cali se han presentado con respecto a abuso sexual por parte de conductores. Otro caso denunciado es el de una mujer que fue abusada sexualmente por un conductor que la encerró en su vehículo cuando se subió tras pedir el servicio.

La mujer contó que este hombre le impidió salir del vehículo y se le montó encima, besándole luego el cuello. Ella logró escapar, luego de forcejear con el conductor, lograr abrir el seguro del carro y sacar la mitad de su cuerpo del vehículo.

