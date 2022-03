Estudiantes en Bogotá denuncian casos de acoso y abuso sexual

Este lunes, a las afueras del plantel educativo Venecia Nuevo Muzú, de la localidad de Tunjuelito, estudiantes y padres de familia protestaron con arengas y carteles, luego de que denunciaran a un docente por acosar y abusar sexualmente a una menor de edad en el colegio.

“Un profesor suplente tocó a 7 niñas, las manoseó, y a una más mayor la violó. Eso es supremamente grave, lo único que dijo el coordinador del colegio fue que pasarán la queja por escrito a ver qué manejo se le podía dar”, indicó para Blu Radio, una mamá.

En el plantón, estudiantes pegaron sus testimonios del presunto implicado sobre como las acosaba y a varias de ellas les escribía por redes sociales: “Queda claro que Jairo más allá de sus comentarios también trataba de tocarle las piernas a una. Cuando iba a mostrarle los talleres, me hacía comentarios bastante cochinos acerca del lunar que tengo arriba de mi labio”.

En otro de los carteles, se lee como que este docente habría acosado a una estudiante: “nada más tenía 13 años, era una NIÑA”.

Blu Radio entrevistó a una de las estudiantes de undécimo grado que estaban protestando y aseguró que solo en su salón se conocen 15 casos y por si fuera poco, al momento de acudir a las directivas del colegio, el rector a minimizado los hechos y les pide que no digan nada: “la respuesta del rector fue hacer charlas con nosotras, porque según él estábamos mal. Nosotras no estamos mal. Son los profesores. No lo quieren destituir. Él los está encubriendo. ¿Qué seguridad tenemos nosotras?”.

Esto también estaría confirmado por los padres de familia, que aseguran, que el rector estaría escondiendo al profesor señalado de acoso y abuso sexual: “son personas que se están lavando las manos con comentarios. Dicen que ellos no van a salir a presentar despidos, hasta que las denuncias que están pegadas en las paredes estén en la Fiscalía”.

Las protestas transcurrirán en esta semana hasta lograr que se desvincule al presunto profesor implicado.