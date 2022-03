“Estas acusaciones me han hecho un daño reputacional inmenso”: Uribe en audiencia en su contra

El expresidente Álvaro Uribe habló durante más de dos horas en la audiencia en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

La audiencia ocurrió la mañana de este 18 de marzo el expresidente hizo un recorrido de su vida pública y privada para encarar las afirmaciones que han hecho en su contra, sin embargo estos argumentos fueron interrumpidos por la jueza Carmen Ortiz.

La funcionaria le pidió estrictamente a Uribe que se refiriera a las pruebas que se le allanaron en su proceso penal, porque su participación en la audiencia de este viernes no es una declaración.

Por su parte la defensa de Jaime Granados y Jaime Lombana, insistieron en la inocencia de Uribe y su derecho a argumentar lo que requiera a partir del interrogatorio que tuvo en la Corte Suprema.én

También puede leer: Con video, Álvaro Uribe celebra 45 días de volanteo en las calles de Colombia

“Acá no hay solo un tema jurídico sino reputacional y de honor, y le había entendido a usted que tenía el derecho de refutar”, dijo Uribe ante la petición de la juez quien le exigía que se ciñera al caso.

“Yo le presté toda la atención a la audiencia, nunca interrumpí ante cualquier clase de ofensas, tomé atenta nota con total respeto cuando hubo ofensas tan graves contra mí y nunca interrumpí. Yo no voy a responder con ofensas, pero sí a refutar por mi honra. Yo tengo 12 temas que pensaba exponer en tres horas”, advirtió el exmandatario.

Y agregó que “me preocupa mucho ese tema del honor, ante mis compatriotas que me eligieron dos veces presidente, me preocupa por mi familia, por usted señora juez a quien le han presentado a Álvaro Uribe como un criminal, con un patrón de comportamiento criminal, como un paramilitar, un mafioso, un mentiroso... le han dicho esto a la señora juez, y yo digo ‘ella tiene todo el derecho de conocer quién es la persona’, así como ellos le han dicho a la señora juez que yo soy un criminal, creo que tengo que decirle algo de mi vida privada y pública que refute eso”.

También puede leer: Álvaro Uribe propuso un nuevo referendo en medio de su recorrido por Antioquia

Mientras la juez insistía al mandatario que “esta no es una intervención política”.

“Yo simplemente quise corroborar, como lo ha dicho mi defensa, versiones que llegaron de que el señor Iván Cepeda estaba buscando testigos contra mi hermano y yo”, apeló Uribe.

Entre los hallazgos entregados Uribe dijo sobre la conversación entre alias Caliche y Álvaro Hernán Prada, que él no tuvo nada que ver, y que no ordenó incurrir en algún acto irregular.

“Abordan al doctor Prada porque él me informa. Lo único que le digo yo es que digan la verdad... después aparece que estábamos presionando a (Juan Guillermo) Monsalve a través de ‘Caliche’ y que el doctor Prada era cómplice mío en una tipificación que sería un delito”, contó.

También habló sobre Hilda Niño y que alguien le dijo que ella tenía información de un presunto complot y él le pidió a Cadena buscarla para verificar su versión.

Además Uribe también negó gestiones para cambiar de prisión a Niño Farfán.

“Déjeme mencionar algo que es de mi alma, una de las tristezas grandes de mi vida son las insinuaciones que han hecho Daniel Coronell y otros periodistas de que el accidente de Pedro Juan Moreno fue un hecho de Estado”, citó Uribe, por ejemplo, quien dijo que con esas acusaciones se le ha hecho un daño reputacional inmenso.

También puede leer: Álvaro Uribe propuso una prima para trabajadores afectados por la inflación

Y añadió que “me siento triste por la afectación de mi reputación, por mi familia, por los antepasados, por mis compatriotas a quienes he procurado servir con honradez. Muchos temas se omitieron por respeto a usted señora juez, ojalá haya una jurisprudencia que permita la completa respuesta y refutación de lo que se dice en un proceso. No pude cumplir la tarea de refutar todas las acusaciones que me hicieron las víctimas para que usted señora juez, que oyó de las víctimas las referencias a mi persona como un criminal, también conociera la otra versón de los antecedentes de esta persona indagatoriada que hoy se ha referido a usted”.

En conclusión, la jueza anunció que dará conocer su decisión el próximo 27 de abril.