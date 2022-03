Oficialemente se cancela el Jamming Festival

El Jamming Festival durante años ha sido uno de los eventos de música más populares del país. Sin embargo, tras cambios en su administración y algunos temas internos, en esta edición 2022 parece quedar sepultado. Precisamente, en horas de la mañana de este viernes, la secretaria de Cultura de Ibagué, Greis Cifuentes, informó a Blu Radio el aplazamiento del evento Jamming Festival.

Ante la noticia, el asesor de prensa Fernando Garnica confirmó a PUBLIMETRO que existe una desorganización al interior del evento. Informó que se encuentra en Ibagué con el equipo de prensa, que llegó anoche a la ciudad, pero que los organizadores del evento no aparecen.

“Nos iban a dejar botados en Playa Hawai. No teníamos hotel, nos tocó venirnos con algunos artistas quienes se hospedaron en hoteles. Tengo una responsabilidad con unos medios que tengo que traer y me preocupa es que me siguen negando información. No me consultan nada, no me dan comunicados a tiempo, me siguen negando la vocería. Y lo más evidente es que estoy yo acá en el hotel en Ibagué y ellos están en Bogotá. Estoy viendo si ellos aparecen o si no me toca dar un paso al costado”.

Cabe recordar que agrupaciones como Los Cafres, Black Eyed Peas o el mismo Vicentico habían cancelado su participación en el festival. Y, su acogida había sido tan llamativa que, se esperaba que un total de 94 agrupaciones se presentaran en el evento.

Vale la pena aclarar también, que durante el festival, los realizadores habían organizado campamentos, escenarios y hasta ya se había anunciado una edición para el próximo año.

¿Qué se sabe de la devolución de dinero?

Ahora bien, tras el anuncio son muchas las inquietudes que surgen sobre la boletería y el dinero invertido. Las especulaciones toman cada vez más fuerza y desde los organizadores del evento no se han dado detalles sobre el dinero de las boletas o cómo será el proceso de devolución.