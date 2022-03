Registrador responde por denuncias de fallas en preconteo de votos

El Registrador Nacional, Alexander Vega, ha sido fuertemente criticado por denuncias de que los escrutinios en el país tienen indicios de fraude electoral.

Los candidatos que fueron elegidos en las consultas interpartidistas tendrán un plazo de cinco días, después de ser notificados, para inscribirse con su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones. Así lo afirmó el registrador.

Solo hasta el día de mañana, viernes 18 de marzo se conocería los resultados oficiales de los escrutinios de las votaciones del pasado domingo de la Registraduría a nivel municipal.

En cuanto a los resultados que se han expuesto en los preconteos, Vega contestó que estos son solo informativos y que se publicaron los resultados de los formularios E-14 para que los candidatos pudieran ver los resultados.

El registrador comentó a El Tiempo que los escrutinios municipales siguen avanzando y que este jueves van en un 90% de avance.

Entre mañana, viernes 18 de marzo y el sábado 19 de marzo, serían reportados los resultados oficiales de los escrutinios a nivel municipal. Para el escrutinio nacional, según el registrador, el Consejo Nacional Electoral será encargado para proceder a este.

“Por primera vez la Registraduría sacará informe de todos los municipios escrutados”, dijo el registrador frente a las denuncias que ya circulan por presunto fraude.

“Hasta ahora los votos se están contando, por eso es la desinformación. No se puede decir que no aparecen los votos hasta tanto no se termine el escrutinio. Por eso subimos, como una medida de transparencia, todas las actas, de todas las mesas”, agregó Vega.

De igual manera, el registrador recalcó que las disputas jurídicas podrán ser originadas cuando la Registraduría ofrezca el reporte oficial de los escrutinios en una audiencia de informe de resultados.

Por esto, se espera que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral hagan el reporte oficial son respecto a los escrutinios de las urnas de las elecciones del pasado 13 de marzo, para luego pasar a evaluar