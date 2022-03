Crudo testimonio: Periodista de PUBLIMETRO denuncia que fue abusada y robada en Bogotá

Dos peligrosos y violentos criminales se pasean con un arma en una moto, intimidando y abusando de mujeres que transitan solas por las vías en Bogotá. En carne propia lo vivió Elianna Peñaloza, periodista de PUBLIMETRO Colombia, quien fue atacada la noche del pasado sábado 12 de marzo en Bogotá.

Los hechos ocurrieron hacia las 7 p.m., en el barrio Nueva Castilla, en inmediaciones a la Iglesia y a la Universidad Agustiniana, exactamente en la esquina, entre el centro educativo y la iglesia. Elianna se dirigía a un concierto, después de arreglarse para salir de la casa de su hermana vivió momentos de terror.

“Al salir dos hombres en moto, me abordaron y uno de ellos me saca un arma de fuego y la hunde en mi abdomen. Ellos portaban cascos oscuros que tenían la parte frontal medio abierta para evitar la lluvia y también por ello no pude ver bien sus rostros. Me gritaron que les diera mi celular, yo lo guardaba dentro de la chaqueta y no tuve más remedio que entregárselos”.

No contentos con robar el móvil, los agresores amparados por la oscuridad de la noche comenzaron a requisar a Elianna.

“Este hombre se aprovechó de mí, me manoseó el busto y me tocó mis partes íntimas”, lamentó Elianna, entre lágrimas.

Al parecer, los agresores no conocían el sector, porque Elianna contó que había una salida alterna y los delincuentes se devolvieron por el mismo camino que habían tomado para robarla y agredirla “Cuando ocurrió el ataque pasaban dos taxistas a los que les grité que me acaban de robar y sacaron dos crucetas e intentarlos alcanzarlos. Pero no lo lograron, porque el tipo que iba manejando se dio cuenta y aceleró de una”.

La comunicadora también lamentó que en el lugar estaban celadores, quienes no hicieron nada por defenderla, mientras “tomaban tinto y charlaban”.

“Más que las cosas materiales, es el sentimiento de impotencia por ser una mujer que estaba caminando sola. No les bastó con robar sino que traspasaron mi integridad como mujer”, recalcó la periodista.

Este no es el primer robo que se registra con una modalidad similar, en la zona, a Elianna le contaron que hace 8 y 10 días ocurrieron hurtos y ataques a mujeres en un parque del sector.

¿Cómo son los agresores?

Los ladrones abusadores son jóvenes, de unos 30 años de edad, máximo. Lucen ropa deportiva y tenis. Quien manejaba la moto, portaba una chaqueta formal y el sujeto abusador con el arma medía 1.65 centímetros de estatura. Ambos tenían acento rolo.

“La vulnerabilidad que uno siente es horrible, llegué a mi casa desgonzada y temblando de miedo. No se lo deseo a nadie. Le pido a la alcaldesa que esté más atenta a la seguridad en este sector, más sensibilización y pedagogía en torno al abuso hacia las mujeres en la capital. Como mujer no puedo estar cinco minutos segura en un barrio, porque lo roban y lo vulneran a uno”, concluyó Elianna, visiblemente afectada.

Actualmente, la periodista de este medio está en trámite para realizar la respectiva denuncia ante las autoridades y también está en búsqueda de activar la ruta de apoyo en su caso de abuso con las oficinas competentes de la Alcaldía Distrital de Bogotá.

Cabe recordar, que la capital del país cerró, el año pasado, con un total de 106 mil casos de hurto violento. Bogotá tuvo en enero del año pasado 3.211 casos frente a 3.844 de este año.

Según la Fiscalía General de la Nación en Bogotá se han registrado 585 víctimas de delitos sexuales en lo que va de 2022.