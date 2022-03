¿Rodolfo Hernández se puso peluca para la campaña? El candidato respondió

Muchos de los seguidores en redes sociales del candidato se están preguntando qué pasó con el pelo de Rodolfo Hernández, quien parece que estuviera usando peluca para la campaña.

En las más recientes imágenes publicadas en sus perfiles se nota al exalcalde de Bucaramanga con más cabellera de lo normal y con un color mucho más oscuro.

Esto ha generado cientos de comentarios sobre su aspecto físico y sobre lo que están dispuestos a hacer los candidatos en campaña presidencial.

Pero, ¿realmente está usando una peluca?

¿Qué pasó con el pelo de Rodolfo Hernández?

El candidato explicó lo que sucedió en esas fotos y descartó que se tratara de una peluca.

En Blu Radio, Hernández dijo:

“En las grabaciones que me hacen el director me exige que me eche polvos en la cara y polvos en el pelo, y eso me hace ver más pelo. Porque yo realmente soy medio calvo. Pero no, no es peluquín”.