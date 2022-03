Estudiante colombiano quedó detenido en Rusia por supuestamente participar en protestas

Este lunes se conoció la historia de un estudiante colombiano que quedó detenido en Rusia por supuestamente participar en protestas en contra de la guerra en Ucrania.

El joven, llamado Julián Andrés Molina, contó a Blu Radio que actualmente estudia ingeniería mecánica y hace poco viajó a Rusia. Un día salió a caminar por Moscú para conocer más y ahí fue cuando se registró el malentendido que terminó con su captura.

Molina, de 19 años, reveló que “estaba turisteando en el sector, tomé fotos e iba para el hotel”, cuando varios oficiales rusos lo detuvieron.

“Dos policías me llevaron por la espalda, me llevaron a una camioneta, en la camioneta procedieron a subirme y me quitaron celular, maleta, pasaporte, todo y de ahí nos llevaron a la estación de Policía”, recordó.

“Cuando preguntaba por qué me detenían, no me decían. Cuando me dijeron, me explicaron que era por manifestar”, indicó.

Al parecer, este colombiano estuvo retenido toda la noche del domingo y este lunes en la mañana fue llevado a una audiencia. Ahora deberá pagar una multa y podrá volver a Moscú cuando quiera.

Sin embargo, anunció que regresará al país apenas pueda.