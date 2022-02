¿Fico es un Iván Duque 2.0? Al menos eso piensa María Fernanda Cabal

Que a María Fernanda Cabal no le gusta Iván Duque no es un misterio. No sólo s especuló con que saldría del Centro Democrático cuando su excompañero en el Senado fue elegido presidente a nombre del partido, sino que hace poco se conocieron unas grabaciones en las que habla del presidente tratándolo de “mamerto” y “liberal de izquierda”, y señalando que “Este guevón trabajó en Washington toda la vida y le cargaba la maleta a Uribe cuando iba de viaje, pero nada más le vemos al tipo”.

Ahora, en declaraciones recogidas por RCN Radio, la Cabal mostró su preocupación con que el candidato de la coalición de derecha llegue a ser el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez: “A mí lo que me da temor con ‘Fico’ es que sea un Duque 2.0″, dijo.

“Es una línea social demócrata, una línea más liberal progresista, es exactamente lo que no nos gusta, yo quiero mas firmeza, quiero una alianza con el libre mercado, con el respeto a la propiedad privada, una alianza con lo que este país pide a gritos, que es desmonopolizar a Colombia y no servirle a los grandes grupos que terminaron parcelando a un país”, agregó la hoy Senadora, quien perdió en la encuesta interna del Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga, quien aún no logra despegar en las encuestas.