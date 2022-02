La fractura al interior del Centro Democrático ha provocado que estas sean unas elecciones duras para esta colectividad política.

Recientes revelaciones de una conversación entre la senadora de este partido, María Fernanda Cabal, reflejan que la crisis es más aguda de lo que parece. El audio habría sido conocido de primera mano por la Revista Cambio, relanzada este domingo en el país.

“Mamerto” y “liberal de izquierda”, son los calificativos que utiliza la senadora Cabal en la conversación que sostiene con un militar retirado.

En la conversación, como de tono relajado y sin tapujos, Maria Fernanda Cabal incluso se refiere a congresista Luis Guillermo Echeverri como un hombre que “no sirve pa’ un culo”. Esto, a pesar de que Echeverri sin tener responsabilidades asignadas, ha logrado convertirse en un poder a la sombra en el último cuatrienio.

El audio habría sido grabado el pasado 10 de noviembre de 2021, justo 12 días antes de que se revelaran los resultados de las encuestas al interior del partido, en las que se determinó que Óscar Iván Zuluaga iba a ser el candidato de ese partido a las próximas elecciones.

En la conversación también la senadora se refiere a que la candidatura y victoria de Duque fue una imposición de Alicia Arango, José Obdulio Gaviria y Fabio Echeverri.

‘Duque es un mamerto’ dice María Fernanda Cabal en conversación revelada por Cambio

–Dígame una cosa, senadora –pregunta el oficial de la reserva activa– ¿Por qué Duque, que es casa Uribe, tiene esa dinastía?

–No, estás equivocado –responde la senadora Cabal y agrega– Duque es liberal de izquierda, Duque es mamerto.

–¿Y ese maldito cómo se les infiltró? ¿Cómo se les infiltró?

–No se nos infiltró, es que aquí tienen esa maña –y en este punto arranca la arremetida de la senadora–, Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa un culo, que es Luigui Echeverri.

–Ajá.

–Es que si tenés un hijo vago y tenés plata y querés que se gradúe, pues invitás la niña más inteligente de la clase pa que le sople. Como cuando tu hija es fea, que tenés que llevarla con la bonita a ver si se levanta a alguien.

–Claro.

–Este guevón trabajó en Washington toda la vida y le cargaba la maleta a Uribe cuando iba de viaje, pero nada más le vemos al tipo –asegura la senadora Cabal.

–No, pero es que el tipo caló –apunta el militar– créame que yo le decía a más de un coronel: Duque va a ser un desastre, y me decían no, es que Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad. Y yo, no va a pasar ni miércoles.

–Lo impuso Alicia, José Obdulio, como siempre –asegura la senadora– porque José Obdulio fue el que nos impuso a Santos pa que usted sepa.

–Claro –asiente el militar.

Al respecto de la conversación revelado, Cambio acotó que buscó a la senadora Cabal para preguntarle por sus palabras, a lo cual no contestó, ni por medio de llamadas ni mensajes

Por su parte, el presidente Iván Duque se rehusó a contestar a las afirmaciones de la senadora. José Obdulio Gaviria, Alicia Arango y Álvaro Uribe prefirieron no referirse al tema.

El único que habría respondido a los señalamientos de la senadora habría sido el congresista Luis Echeverry, quien se rió de la conversación y contó que es un elogio “viniendo de esa señora”.

A que supuestamente es un vago, como dijo la senadora, comentó que le lleva 20 años al presidente de la República y que es un hombre serio que no responderá a esas “necedades”.