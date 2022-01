Candidata al senado Viviana Vargas denuncia que su presunto abusador de niña la sigue acosando

Candidata al Senado en lista cerrada por el nuevo liberalismo y declarada sobreviviente de violencias de género, Viviana Vargas Vives denunció de nuevo en redes sociales, que su presunto abusador, cuando era una niña, identificado como Roberto Márquez Zalamea, la sigue acosando.

En sus redes la candidata al Senado escribió:

“Hace dos años denuncié a Roberto Márquez Zalamea en la ciudad de Barranquilla por el delito de acceso carnal violento a una menor de edad. A ese señor no le bastó con lo que me hizo cuando era apenas una niña. Los traumas que me ocasionó, las culpas que cargué conmigo, mi baja autoestima, mis deseos muchas veces de no seguir viviendo. Nada de eso fue suficiente, porque hoy me sigue violentando. Me violenta a través de la institucionalidad, a través de una justicia engañosa, corrupta y revictimizante. Una justicia que me silenció, igual como lo hizo él hace tantos años”.

Y añadió que Márquez todavía “me acosa por redes. Acosa a mis familiares. A mis amigos. A mi madre, a mis hermanas, a mis sobrinas. Me agrede, me difama, me maltrata. A él le digo: mi dignidad no me la quitarás nunca. La verdad siempre triunfa”.

Cabe recordar, que la abogada activista, feminista, defensora de derechos humanos presentó un proceso contra Roberto Márquez Zalamea, ante la Fiscalía que fue archivado. La candidata afirma que su proceso “fue comprado” en el ente de control.

Por su parte, el señalado se declaró inocente de los cargos.