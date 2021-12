Como es costumbre, este año se levantará la medida de pico y placa en Bogotá teniendo en cuenta las festividades de fin de año.

¿Cuándo se levanta el pico y placa en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida se levantará para carros particulares desde el lunes 27 de diciembre de 2021 y regresará el martes 11 de enero de 2022.

Así lo estipula el decreto Distrital 575 de 2013: “La restricción no aplicará desde el día hábil siguiente al veinticinco (25) de diciembre de cada año, hasta el viernes hábil antes del descanso ordenado por la Ley 51 de 1983 para la festividad correspondiente al seis (6) de enero del año siguiente”.

De ese modo, el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá regresará el martes 11 de enero de 2021.

Entre tanto, la restricción seguirá operando para los vehículos de transporte especial de cuatro pasajeros, sin incluir el conductor entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado dependiendo del último dígito de la placa; y para los vehículos de transporte de carga de modelos mayores a 20 años los días sábado de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. dependiendo del último dígito de la placa. La restricción no aplica para los taxis eléctricos.

A continuación encuentra las declaraciones del secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan:

⚠️El Secretario de Movilidad @nico_estupinan anuncia el levantamiento de la medida de Pico y Placa en Bogotá.🚙🚗

🔴La restricción de circulación regirá desde el lunes 27 de diciembre de 2021 y regresará el martes 11 de enero de 2022. pic.twitter.com/3DGxti4OQU — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 25, 2021

Pico y placa solidario en Bogotá

En Bogotá, los propietarios de vehículos particulares pueden acceder al pico y placa solidario, una medida de la Administración Distrital que les permite hacer un pago y transitar sin las restricciones por un día, un mes o un semestre.

El registro en el pico y placa solidario está disponible AQUÍ y cuenta con un simulador de tarifa donde el ciudadano puede proyectar el valor a pagar, dependiendo de la temporalidad del permiso, el modelo del vehículo, las características de este y el municipio donde esté registrado.