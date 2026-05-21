Le aplicaron la máxima condena de la justicia colombiana a sujeto que participó en una masacre

Un sujeto identificado como Julio César de la Hoz Román, también conocido como alias Julito, fue sentenciado a la máxima pena contemplada en el sistema judicial en Colombia: 60 años de cárcel.

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La condena fue proferida por un juez penal de conocimiento tras sopesar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación. A través de un comunicado de prensa, esa entidad dio los detalles del caso.

Entre otras cosas, se conoció que alias Julito participó en un ataque armado que les causó la muerte a seis personas y dejó a otras tres heridas en una tienda en el barrio Las Flores de Barranquilla. Los hechos se presentaron en septiembre del 2022.

“Este hombre, integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, realizó labores previas de vigilancia para identificar los movimientos y la ubicación de las víctimas, así como la ruta de escape que utilizarían los atacantes. Con esa información, llegó al lugar junto con un componente armado y, en compañía de otros hombres, disparó indiscriminadamente contra las personas que allí departían y posteriormente huyó junto con los demás atacantes”, explicó la Fiscalía en su pronunciamiento.

Cabecillas de ‘Los Costeños’ habrían ordenado el ataque

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, el ataque que desembocó en la masacre fue ordenado por los cabecillas de la banda ‘Los Costeños’. Al parecer, esta acción violenta se dio en el marco de una disputa violenta con otras bandas criminales con las cuales estaban compitiendo por el control de actividades ilícitas en Barranquilla.

“En ese sentido, de la Hoz Román fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. La pena impuesta deberá cumplirla en establecimiento carcelario”, explicó la Fiscalía en su pronunciamiento.

Así mismo, dejó claro que la condena es de primera instancia y contra ella proceden los respectivos recursos de ley.