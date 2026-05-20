Ciudadano alemán que hizo tiros al aire en exclusivo sector de Medellín fue expulsado por Migración Colombia

Migración Colombia dio a conocer en las últimas horas que adelantó la expulsión de un ciudadano alemán que fue señalado de afectar a sus vecinos en el sector Altos de Provenza de Medellín.

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De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la entidad este miércoles 20 de mayo, la sanción contra el ciudadano extranjero fue impuesta tras ejecutar unas acciones de verificación y seguimiento junto a la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín.

“Tras múltiples denuncias ciudadanas y reportes relacionados con alteraciones a la convivencia y posibles conductas que comprometían la seguridad del sector, Migración Colombia, entidad encargada del control a ciudadanos extranjeros, aplicó la medida de expulsión luego de un proceso de seguimiento institucional motivado por fiestas privadas que registraban altos niveles de ruido, presunto consumo de sustancias estupefacientes, así como presencia de armas y afectaciones a las zonas comunes de la propiedad horizontal”, indicó Migración Colombia en su boletín de prensa.

La entidad, además, sostuvo que las autoridades lograron recopilar testimonios y evidencias explícitas de las conductas del extranjero. Además, encontraron que exhibía su estilo de vida en Colombia.

“El ciudadano alemán realizaba disparos al aire desde el inmueble residencial y sostenía conductas intimidatorias que incrementaban la percepción de inseguridad entre los habitantes del sector. También eran comunes los escándalos de trabajadoras sexuales que reclamaban el pago de sus servicios”, informó Migración Colombia.

Así fue la expulsión del ciudadano alemám

La entidad migratoria informó que el ciudadano alemán tuvo que salir de Colombia en un vuelo con rumbo a Madrid, para luego llegar a Frankfurt, su destino final.

“La medida contempla una prohibición de ingreso a Colombia por el término de diez años. Cumplido este tiempo, el extranjero deberá solicitar visa para poder ingresar nuevamente al territorio nacional”, concluyó Migración Colombia en su comunicado.

Adicionalmente, advirtieron que también obtuvieron información sobre otros presuntos delitos como presunta prostitución infantil y “grabación de contenido pornográfico en el apartamento de propiedad del ciudadano alemán en el Edificio Altos de Provenza”.

Esta información ya está en manos de la justicia colombiana.