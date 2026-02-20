Medellín en alerta por fiebre amarilla: Refuerza medidas con nueva jornada de vacunación

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva jornada de vacunación masiva contra la fiebre amarilla que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

La medida busca fortalecer la prevención frente a esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, que puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo.

Medellín realizará vacunación masiva contra la fiebre amarilla

Aunque la ciudad mantiene vigilancia epidemiológica permanente, campañas educativas y vacunación continua, las autoridades recalcan que la protección individual sigue siendo fundamental.

La vacuna es gratuita, se aplica en una sola dosis y brinda protección de por vida. Durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis, principalmente a personas entre 15 y 39 años, lo que evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de la red de salud para atender la demanda.

La líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, reiteró el llamado a la inmunización. “El llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país. Desde 2024, se han registrado 169 casos confirmados y más de 70 fallecimientos, de los cuales 13 ocurrieron durante el último año. Aunque la mayoría de los contagios se han concentrado en departamentos como Tolima, en Antioquia no se reportan casos y Medellín no ha tenido registros históricos de la enfermedad”.

Las autoridades advierten que la prevención es clave, especialmente para quienes viajan a zonas de riesgo, ya que la vacuna es la única medida eficaz para evitar complicaciones.

Los ciudadanos pueden consultar los puntos habilitados en el sitio web de la Alcaldía y verificar su carné de vacunación antes de desplazarse. También se recomienda acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, malestar general, náuseas o vómito, y evitar la automedicación.