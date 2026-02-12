Inician protestas de agentes de Migración en el aeropuerto José María Córdova

Esta semana varias terminales aéreas empezaron a tener protestas sindicales de Migración Colombia que, y desde este jueves 12 de febrero, se está ejecutando en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, que le sirve a la conectividad nacional e internacional de Medellín.

La protesta inició a las 6:00 a. m. con la “operación tortuga”, en la que los funcionarios aplican un protocolo de control migratorio, generando demoras en los filtros internacionales.

Plan tortuga en el Aeropuerto José María Córdova

En diálogo con Blu Radio, Carlos Galvis, presidente de la Organización sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) en Antioquia, indicó que cuatro o cinco funcionarios de la entidad estarán prestando sus servicios de manera habitual, pero advierte que serán rigurosos, tal cual lo dicta la norma.

Según el sindicato, procesos de revisión que normalmente toman entre uno y dos minutos por pasajero ahora pueden extenderse hasta 12 minutos, lo que podría generar extensas filas en las zonas de migración.

Por esta situación, las aerolíneas están recomendando a los viajeros internacionales prepararse para estar en el proceso de migración entre 4 y 5 horas.

También se advirtió que aunque los vuelos nacionales no pasan por control migratorio, la congestión en las áreas internacionales terminan afectando la operación completa de los aeropuertos.

La protesta, según Osemco, refleja una crisis administrativa y financiera, en donde los dirigentes aseguran que están en estado de desfinanciación que compromete hasta los gastos básicos de funcionamiento y salarios de los trabajadores.

El sindicato indicó que el problema está en el incumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2024, en los que el gobierno se comprometió a entregar bonificaciones, ampliación de planta y nivelación salarial para el periodo 2025-2026. Según los dirigentes, no hay estudios ni resultados concretos y los funcionarios denuncian que llevan dos años sin recibir nuevos uniformes.