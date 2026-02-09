IDEAM revela alertas rojas por inundaciones en estos departamentos que tienen el mayor riesgo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un nuevo pronóstico y alertas para este 9 de febrero de 2026. El informe, revela un contraste climático, ya que en unas zonas se registran riesgos críticos por incendios y una gran cantidad del país debe prepararse para la continuidad de las lluvias.

De acuerdo con la entidad, se ha observado una “persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia” durante las últimas horas, lo que tiene activos los protocolos de emergencia.

¿En febrero seguirán las lluvias en Colombia?

De acuerdo con el reporte, para las próximas 24 horas, se advierte una concentración de humedad que se mantendrá fuerte en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el suroriente de la Amazonia.

De tal manera, los habitantes de estas áreas no deben bajar la guardia ante posibles eventos climáticos de consideración.

Las “lluvias de mayor consideración”, según el reporte, se ubicarán en los siguientes departamentos:

Chocó

Valle del Cauca

Cauca y Nariño

Quindío y Risaralda

Occidente de Boyacá y Cundinamarca

Tolima, Vaupés y Amazonas

Además, se esperan precipitaciones con volúmenes moderados en sectores de Antioquia, Caldas, los santanderes y el occidente de Meta.

Mientras que en el Caribe y la Orinoquía se prevén condiciones mayormente secas, a excepción de lluvias ligeras hacia el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Según Blu Radio, el reporte también incluye otra preocupación de la entidad y tiene que ver con la estabilidad de los terrenos.

En total son 455 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De los cuales 77 municipios están bajo alerta roja, lo que representa una amenaza inminente para la infraestructura y la vida. Los departamentos más vulnerables son: