Fico ordenó controles permanentes en el Barrio Antioquia tras captura de hombre con droga y 35 millones de pesos en efectivo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró la instrucción que le dio a la Fuerza Pública y a la Secretaría de Seguridad para mantener la presencia y el control permanente en Barrio Antioquia.

“El barrio”, como también es conocido, es el centro de venta de estupefacientes en la ciudad, ya que su estructura de callejones y casas antiguas ha facilitado históricamente el control por parte de grupos dedicados al microtráfico, lo que le ha hecho ganarse la fama de ser una zona peligrosa o “plaza de vicio” a gran escala.

Controles permanentes en el Barrio Antioquia

“Mi instrucción es clara a la fuerza pública y al secretario de seguridad: mantener la presencia y el control en Barrio Antioquia”, dijo el alcalde, al destacar los resultados de los operativos diarios que adelanta la Policía.

Gutiérrez señaló que, además de los “golpes estructurales y las incautaciones de toneladas de droga”, los controles constantes siguen dejando capturas de personas vinculadas a grupos delincuenciales organizados.

En uno de los más recientes operativos, la Policía capturó en flagrancia a un integrante del GDCO Barrio Antioquia.

Durante la acción, las autoridades incautaron estupefacientes, elementos para la dosificación de droga, un teléfono celular y cerca de 35 millones de pesos en efectivo, recursos que, según el alcalde, hacen parte de las finanzas ilegales de estas estructuras.

“Seguimos afectando sus finanzas y recuperando la tranquilidad en los territorios”, enfatizó Gutiérrez, quien insistió en que la intervención en este sector no será esporádica sino sostenida.

El alcalde concluyó que la apuesta de su administración es clara: “Con autoridad y orden en las calles de la ciudad”, como eje para fortalecer la seguridad y la convivencia en Medellín.