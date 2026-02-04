Alertan riesgo en los tratamientos de miles de pacientes con cáncer de mama

Barreras en la atención médica de pacientes con cáncer de mama en Colombia

Desde Medellín, la Fundación AlmaRosa advirtió este 4 de febrero, Día mundial contra el cáncer, que las barreras en la atención en salud podrían poner en riesgo la detección temprana y el tratamiento oportuno de miles de pacientes con cáncer de mama en Colombia, una de las enfermedades que más afecta a las mujeres en el país.

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad tanto a nivel nacional como mundial.

En Colombia, los tipos más frecuentes son el cáncer de mama, próstata, cuello uterino y colon. En el mundo la enfermedad cobró la vida de 9,7 millones de personas en 2022, año en el que se diagnosticaron cerca de 20 millones de nuevos casos.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, AlmaRosa hizo un llamado a todos los actores del sistema de salud para garantizar la detección temprana y el acceso efectivo al tratamiento de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama.

Según diversas investigaciones, las barreras geográficas y económicas afectan de manera significativa el acceso al tamizaje oportuno, especialmente en zonas rurales, donde sigue siendo limitado el acceso a mamografías, biopsias y otros estudios diagnósticos.

A los diagnósticos tardíos se suman las demoras para iniciar el tratamiento. De acuerdo con información del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), “en promedio, una mujer espera cerca de 87 días desde el diagnóstico hasta el comienzo de la atención especializada; es decir, casi tres meses en los que la enfermedad sigue avanzando”.

Esta situación, señala el informe, obedece en gran parte a la capacidad y distribución de los servicios, ya que la infraestructura oncológica, como hospitales de alta complejidad, especialistas y servicios de radioterapia, no está equitativamente distribuida en el país.

La fundación insiste en la necesidad de un trabajo articulado entre todos los actores del sistema de salud para optimizar recursos y garantizar una atención centrada en las personas.

“Desde nuestra Fundación concentramos todos nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, no obstante, es necesario que además de diagnósticos oportunos, podamos facilitar el rápido acceso a un tratamiento integral”, dijo la directora de la Fundación, Lina Hinestroza.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas desarrollará cáncer en algún momento de su vida. Más allá de las cifras, la enfermedad impacta múltiples dimensiones como el trabajo, las finanzas, las relaciones y el bienestar físico y emocional, afectando no solo a los pacientes sino también a sus familias y cuidadores.

Actualmente esta organización puso a disposición la Guía para pacientes en tratamiento oncológico y sus familias, un recurso digital gratuito con información práctica y emocional para personas con cualquier tipo de cáncer y sus acompañantes.

La guía que está disponible en la página web de la Fundación incluye orientaciones para las diferentes etapas del proceso, así como recomendaciones para afrontar la quimioterapia y sus efectos secundarios.