Creemos, partido de Fico, se une a la campaña de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella recibió apoyo del partido de Fico Gutiérrez. (Foto: Tomada de X @creemosco 20 de enero 2026)

Creemos de Federico Gutiérrez se adhiere a la campaña de Abelardo De La Espriella

Este miércoles, 28 de enero, en Medellín quedó formalizada la adhesión del partido Creemos, el movimiento político liderado por Federico Gutiérrez, actual alcalde de la ciudad a la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella. Los candidatos de esta colectividad realizaron un evento público con el candidato en el centro de la capital antioqueña.

Al evento llegaron los más cercanos al mandatario local, quienes dejaron en claro la posición que toman en miras de las próximas elecciones presidenciales.

Partido de Federico Gutiérrez formalizó su apoyo a la campaña de Abelardo De La Espriella

De La Espriella viene de haber recibido también el apoyo de la Casa Char en Barranquilla, por lo que va consolidando fuerzas de cara a las elecciones de este 2026.

“Me siento honrado de estar acompañado por estos guerreros de la lista del mejor alcalde que ha tenido Medellín (...) Si Fico fuera presidente, otra sería la historia de este país”, dijo De La Espriella vestido de blanco y en la cabeza con una gorra marcada con el logo de Creemos.

En su discurso, agradeció el apoyo de Creemos y a anunció nombres de ese movimiento en Antioquia y en el país que aspiran al Congreso.

“Creemos es la punta de lanza de un proyecto político que empezó hace muchos años y que hoy se materializa con una lista de candidatos que apoya El Tigre”, dijo.

La candidata al Senado de Creemos Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde, se refirió a la alianza.

“Todo nuestro movimiento, Creemos, está unido por el objetivo de salvar a Colombia, tal como lo hemos demostrado en nuestra ciudad con nuestro líder Fico Gutiérrez y en la región con el gobernador Andrés Julián Rendón. Este es el movimiento que representa los intereses reales de la gente y el verdadero cambio que requiere el país”, dijo Gutiérrez.

Esta alianza entre Creemos y De La Espriella seda a tiempo que la derecha tiene una fractura en el interior del Centro Democrático, que había sido el aliado de Fico.

En las pasadas elecciones regionales el movimiento fundado por Federico Gutiérrez logró cosechar más de 700.000 votos, además de lograr ocho curules en el Concejo de Medellín y cinco en la Asamblea de Antioquia.

“Colombia no aguanta más improvisación ni inseguridad. En una decisión responsable y pensando en el interés superior del país, nuestro movimiento Creemos adhiere a la campaña de @ABDELAESPRIELLA. Juntos vamos a defender la institucionalidad y recuperar el rumbo. @juligu0204“, con ese mensaje se hizo formal el anuncio a través de las redes sociales el partido.