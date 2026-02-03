Medellín abrió inscripciones a proyectos para personas con discapacidad, cuidadoras y sus familias

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria dirigida a personas con discapacidad, cuidadoras y sus familias, que beneficiará a 12.700 ciudadanos con procesos orientados a mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la autonomía y facilitar el acceso a oportunidades y servicios de inclusión.

Las inscripciones virtuales estarán habilitadas hasta el 25 de febrero, mientras que las jornadas presenciales se realizarán del 16 al 25 de este mes en seis comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

Convocatoria para proyectos para personas con discapacidad

La oferta incluye procesos de formación y apoyo para personas cuidadoras, así como campamentos de inmersión con actividades de convivencia y aprendizaje para la vida diaria, enfocados en promover la vida independiente y el bienestar integral de las familias.

“Tenemos abierta la convocatoria para que las personas con discapacidad y sus cuidadores se postulen a diferentes proyectos, como manualidades, formación en el cuidado, emprendimiento y campamentos, con el fin de promover la autonomía y la inclusión”, dijo Luz María Ramírez Correa, secretaria de Inclusión Social y Familia.

Las postulaciones virtuales se pueden realizar a través del portal oficial de la Alcaldía de Medellín, en el enlace habilitado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

De manera presencial, las inscripciones estarán disponibles en los sectores de Santa Cruz, Doce de Octubre, Villa Hermosa, Laureles Estadio, El Poblado y Guayabal, así como en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. En el portal web se pueden consultar los lugares, fechas y horarios de atención.

Para participar, los interesados deben residir en Medellín, estar registrados en la versión vigente del Sisbén y pertenecer a la población objetivo. En el caso de las personas cuidadoras, deben ser mayores de 18 años y ejercer su labor con ciudadanos con discapacidad.

La convocatoria hace parte de las acciones del Distrito para avanzar en la inclusión social y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y quienes cumplen labores de cuidado en la ciudad.